Hisense presenta sus nuevos proyectores XR10 y PX4-PRO para llevar el cine 4K a los hogares

Hisense ha presentado sus nuevos proyectores láser XR10 y PX4-PRO, dos nuevos modelos pensados para llevar el cine con resolución 4K al hogar, con opciones para pantallas de 300 pulgadas o espacios más reducidos, tecnología de fidelidad del color TriChroma y un alto brillo y nitidez.

La tecnológica continúa apostando por el cine en casa con novedades para "el futuro de la tecnología de visualización" en dispositivos láser que dará a conocer en el marco de la feria tecnológica CES 2026, que se celebrará del 6 al 9 de enero en Las Vegas (Estados Unidos).

Concretamente, Hisense mostrará sus nuevos proyectores láser XR10 y PX4-PRO, que incluyen opciones para escalar las imágenes de 65 a 300 pulgadas, de cara a adaptarse a cualquier hogar o habitación, además de incorporar la tecnología TriChroma para garantizar la fidelidad de color y alta calidad de imagen con resolución 4K.

En este sentido, el nuevo proyector láser XR10 está diseñado para usuarios cinéfilos que "buscan la experiencia de una gran pantalla sin sacrificar diseño, flexibilidad o fidelidad", dado que ofrece un alto rendimiento de imagen en un chasis compacto.

Así, la compañía ha detallado que está equipado con el motor láser digital LPU 3.0, un chipset actualizado y una fuente de luz láser triple RGB pura. Además, ofrece un brillo de hasta 6.000 lúmenes ANSI con lo que permite visualizar contenido incluso en entornos iluminados.

Siguiendo esta línea, dispone de 16 lentes de cristal que, según ha explicado Hisense mejoran la transmisión de la luz y la estabilidad térmica, al minimizar la pérdida de luz previniendo la decoloración. También integra un nuevo sistema IRIS que ajusta automáticamente la apertura y la exposición de la lente para adaptarse a los cambios de iluminación, ofreciendo imágenes con un contraste de hasta 6000:1.

En cuanto a la fidelidad del color, este proyector ofrece una gama de colores BT.2020 ampliada y la tasa de supresión de moteado es del seis por ciento, con lo que Hisense asegura una imagen nítida.

Además de todo ello, el nuevo XR10 ofrece un rango de zoom óptico de 0,84x a 2,0x, por lo que la claridad y el color se mantienen incluso en las pantallas de gran tamaño, soportando hasta 300 pulgadas. A ello se le suma que incorpora la primera solución de detección inteligente de cuatro cámaras + doble TOF de la industria que, con ajustes inteligentes impulsados por inteligencia artificial (IA), permiten corregir automáticamente las imágenes proyectadas lateralmente de hasta alrededor de 15°.

Igualmente, el diseño de desplazamiento de lente permite posicionar tanto vertical como horizontalmente las imágenes, sin necesidad de mover el proyector.

En su interior, el XR10 permite un nivel de rendimiento avanzado gracias a su sistema de refrigeración líquida de microcanales, que mejora la disipación del calor. Además, es resistente a fugas y "garantiza un rendimiento constante a largo tiempo".

HISENSE PX4-PRO

Hisense también ha presentado el nuevo proyector PX4-PRO, que ha sido pensado para visualizar contenido en espacios más reducidos, llevando la escala cinematográfica "al corazón de cualquier habitación".

Este nuevo modelo ofrece tamaños de proyección de hasta 200 pulgadas, así como un brillo de 3.500 lúmenes ANSI y un contraste máximo de 6000:1, al disponer también del sistema de lentes IRIS. Además, la tecnológica asegura imágenes inmersivas con colores vibrantes y detalles nítidos, todo ello con resolución 4K.

En lo relativo al color, incluye igualmente la tecnología láser TriChroma y la certificación IMAX Enhanced, que garantizan una alta fidelidad de color. En cuanto a su diseño, continúa las líneas elegantes y compactas de las versiones anteriores de esta serie, adaptándose a todos los estilos de espacios.

Con todo ello, los nuevos proyectores de Hisense y la experiencia cinematográfica que ofrecen se podrán experimentar de cerca durante la feria tecnológica CES. "Desde la sala de estar hasta el cine, desde creadores de contenido hasta familias, Hisense está expandiendo el futuro de la televisión para que sea más vibrante, más flexible y más humana que nunca", ha sentenciado la compañía.