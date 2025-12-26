Gmail permitirá cambiar el nombre de usuario de la dirección de correo electrónico '@gmail.com'

Google especifica que, tras modificar el nombre de usuario en una cuenta de Gmail, los usuarios podrán seguir utilizando tanto la dirección nueva como la anterior para acceder a sus cuentas, ya que la dirección antigua quedará registrada como alias. Así, se mantiene la posibilidad de iniciar sesión con cualquiera de las dos, de acuerdo con la información publicada por Europa Press.

Según detalló Europa Press, Google ha comenzado a activar una nueva función que permite cambiar el nombre de usuario en las direcciones terminadas en "@gmail.com". Previamente, la única alternativa para sustituir la dirección requería utilizar cuentas gestionadas por terceros, lo que dejaba fuera a quienes usaban el dominio estándar de Gmail. Hasta ahora, como aparece en la página de soporte de Google, “si la dirección de correo electrónico de la cuenta termina en '@gmail.com', generalmente no se podrá cambiar”. El reciente ajuste responde a esta limitación y se está desplegando de manera progresiva en distintas regiones.

El medio Europa Press reportó que la nueva opción se reveló tanto en el grupo de Telegram Google Pixel Hub como en la página de soporte de Google India. Según esta documentación, la modificación se limita únicamente al nombre de usuario anterior a la terminación "@gmail.com", manteniendo constante el dominio. Así, los usuarios pueden actualizar la parte inicial de su dirección de correo sin perder el acceso, la información almacenada o los registros asociados a la cuenta.

La nueva función de Google impone restricciones: solo es posible realizar tres cambios en toda la vida de la cuenta. Además, tras cada cambio, el usuario deberá esperar un período mínimo de doce meses para poder hacer una nueva modificación en el nombre de usuario. Europa Press informó que esta medida busca evitar cambios frecuentes o indebidos en las direcciones de correo electrónico, reforzando la seguridad y consistencia en la identificación de usuarios.

Según precisó Europa Press, ni el historial de mensajes, ni los datos personales, ni otros elementos vinculados a la cuenta se verán afectados por el cambio de nombre de usuario. El procedimiento está diseñado para facilitar la continuidad del acceso y uso de la cuenta de Gmail, incluso si la persona ha perdido la denominación previa o quiere adoptar una nueva identidad digital.

La compañía recomienda crear una copia de seguridad antes de ejecutar cualquier modificación en la dirección de correo electrónico. Esta indicación pretende asegurar que, ante cualquier eventualidad en el proceso de cambio, los usuarios conserven sus datos y configuraciones intactos. Europa Press indicó que, al tratarse de una implementación progresiva, aún no se encuentra disponible a escala global y que algunos usuarios podrían no tener acceso inmediato a la nueva función.

La novedad que introduce Google representa una variación relevante en la gestión de identidades digitales en el ecosistema de Gmail, según información de Europa Press. Aunque la opción aún está en las primeras etapas de despliegue, quienes pueden acceder a ella verán reflejados los cambios de inmediato y podrán elegir entre la versión anterior y la actualizada para iniciar sesión, facilitando la transición y minimizando posibles inconvenientes asociados al cambio de nombre de usuario.

Hasta este anuncio, la plataforma había mantenido una política estricta sobre la inmutabilidad de las direcciones con terminación "@gmail.com", lo que generaba dificultades en situaciones donde se requería actualización por cambio de circunstancias personales o profesionales. Esta actualización busca ofrecer mayor flexibilidad y adaptabilidad a los usuarios, siempre dentro de los límites y condiciones especificadas por Google, según explicó Europa Press.

En la comunicación oficial, Google insiste en la importancia de la prudencia al utilizar la nueva función, recordando que una vez efectuados los tres cambios permitidos, no será posible modificar de nuevo el nombre de usuario en la cuenta. La empresa sugiere planificar cada ajuste con cuidado y asegurarse de comprender las consecuencias en el acceso y configuración, basándose en la información recogida por Europa Press.

Por ahora, el área de soporte de Google y foros especializados como el mencionado Google Pixel Hub se encargarán de canalizar las dudas o dificultades que puedan surgir entre los usuarios al adoptar esta nueva función. Según la información actual divulgada por Europa Press, la expansión global de la actualización dependerá de avances en las primeras etapas de implementación y de la evaluación de su funcionamiento en mercados seleccionados.