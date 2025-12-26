El tequila premium artesanal Teremana, del actor Dwayne Johnson, desembarca en España

La colaboración entre la familia López, productores de agave con tres generaciones de experiencia en Jalisco, y Dwayne Johnson ha dado como resultado la llegada al mercado español de Teremana, un tequila elaborado artesanalmente que estará a disposición del público en establecimientos como El Corte Inglés y la plataforma Amazon. Según informó Teremana en un comunicado citado por distintos medios, la marca creada y promovida por el actor estadounidense, conocido como 'La Roca', ha iniciado la comercialización de sus productos en España tras consolidar su éxito en Estados Unidos.

De acuerdo con la información difundida en el comunicado, la elaboración de Teremana Tequila se realiza en la destilería propiedad de la marca, ubicada en la región de las tierras altas de Jalisco, México. El proceso de producción utiliza agave azul Weber 100% maduro, que pasa por una cocción lenta a baja temperatura en hornos tradicionales de ladrillo antes de la destilación en alambiques de cobre diseñados artesanalmente. La familia López aporta su conocimiento como cultivadores para asegurar la calidad de la materia prima destinada a este destilado.

El medio detalló que Dwayne Johnson participó activamente en todas las fases clave del nacimiento de Teremana, desde el diseño de la identidad hasta la elección de la receta definitiva. Para seleccionar el producto final, Johnson probó 113 variantes distintas antes de decidirse por la versión que ahora se distribuye a nivel internacional. “Nuestro objetivo siempre fue crear un tequila con la mejor calidad y sabor, pero hacerlo bien: de forma artesanal. Pequeños lotes, elaborados a mano con nuestro agave azul Teremana, cultivado en las tierras altas de Jalisco, para que todos lo disfruten”, declaró el actor en el comunicado reproducido por la marca.

Teremana alcanzó en Estados Unidos el récord de convertirse en la bebida espirituosa premium que más rápidamente vendió un millón de cajas en un año, según lo reportado en el mismo comunicado. Esta cifra sitúa a la marca entre las más exitosas del sector en Norteamérica en cuanto a ritmo de comercialización.

En el mercado español, Teremana ofrece tres variedades de tequila: blanco, reposado y añejo. Todas estas presentaciones ya están disponibles a través de los puntos de venta señalados por la empresa. El lanzamiento se enmarca en la estrategia de internacionalización de la marca, que busca posicionar sus productos fuera del mercado estadounidense, apoyándose en su proceso artesanal y en la proyección que aporta la implicación de Dwayne Johnson en su desarrollo.

El proceso de producción destaca por la utilización exclusiva de agave azul Weber, cocido en hornos de ladrillo y destilado en alambiques artesanales de cobre, lo que, según publicó la empresa, garantiza el respeto a métodos tradicionales y la diferenciación con respecto a otros destilados industriales. La relación con la familia López, encargada de los cultivos y cuya experiencia abarca tres generaciones, es considerada por la marca como un pilar para asegurar la calidad y autenticidad del tequila comercializado.

El comunicado puntualizó que la estrategia de distribución en España contempla la venta tanto en tiendas físicas como a través del comercio electrónico, ampliando así el acceso de los consumidores a las variedades premium de la marca. Además, subrayó el papel activo de Johnson en la promoción y supervisión del producto desde sus primeras etapas, lo cual se refleja en la historia y los procesos que rodean a Teremana.