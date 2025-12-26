El Circuit Ricardo Tormo bate su récord de actividad anual y supera los 313.000 aficionados en 2025

El Circuit Ricardo Tormo alcanzó en 2025 un número de días de operación en pista que llegó al 90,1 por ciento del año, con 329 días de actividad y un 52 por ciento de ellos dedicados a actividades vinculadas al automóvil, mientras que el resto estuvo centrado en eventos sobre dos ruedas. Con este registro, el circuito de Cheste, en Valencia, sobrepasó la marca histórica de actividad que se mantenía desde 2018 y finalizó la temporada con una asistencia total de 313.819 personas, según detalló en un comunicado oficial.

De acuerdo con la información publicada por el Circuit Ricardo Tormo, la temporada 2025 estuvo marcada por la reconstrucción de sus accesos y zonas de aparcamiento, trabajos necesarios tras el impacto de la dana ocurrida en 2024. A pesar de las complicaciones derivadas de los daños en las infraestructuras y tras haber limitado el aforo durante tres eventos al inicio del año debido a las obras, el circuito mantuvo una notable afluencia de público, guiando la recuperación y superando su propio récord de visitantes.

El Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana de MotoGP se destacó como la cita con mayor concurrencia, reuniendo a más de 205.000 aficionados, quienes presenciaron las resoluciones en las categorías de Moto3, Moto2 y MotoGP. Esta competición se convirtió en el punto culminante del año, tanto en cuanto a espectadores como a impacto mediático y deportivo.

El resto de la agenda de eventos incluyó el NAPA Racing Weekend, el GT World Challenge y el Valencia NASCAR Fest, que resultaron también relevantes en cuanto a atracción de público durante la temporada. En total, los fines de semana con celebraciones de diversos tipos de eventos sumaron veinte, lo que muestra la continuidad de la actividad y el atractivo del circuito para distintos perfiles de público y disciplinas del motor.

El director general del Circuit Ricardo Tormo, Nicolás Collado, reconoció las dificultades afrontadas a lo largo del año por el equipo de la instalación, tal como consignó el propio comunicado del trazado valenciano. Collado precisó que, además de la gestión ordinaria de carreras y actividades, el personal debió encargarse de la coordinación y supervisión de obras en tres de los cuatro accesos principales así como de labores que aún permanecen abiertas en las áreas de aparcamiento.

Según destacó Collado en palabras recogidas por el comunicado, el apoyo de los visitantes y organizadores de actividades no decayó a pesar de las condiciones adversas, y señaló que ninguno de los clientes habituales suspendió su participación durante el periodo de reconstrucción. Agradeció especialmente “el compromiso” mostrado por los asistentes y equipos, subrayando la fidelidad mantenida incluso en momentos en que los accesos no estaban completamente habilitados.

La estructura del calendario de pista estuvo caracterizada por la distribución casi igualitaria de jornadas dedicadas a pruebas, presentaciones y entrenamientos relacionados con el sector del automóvil, así como fechas asignadas a la competición sobre motocicletas. Esta diversidad permitió mantener tanto el interés del público como el atractivo para distintos promotores y equipos.

El balance del año se cierra con la confirmación de la recuperación y el crecimiento de público, pese a los problemas logísticos que arrastró la dana del año anterior y las obras estructurales que continuaron durante buena parte de la temporada. Según informó el Circuit Ricardo Tormo, la culminación con el Gran Premio de la Comunitat Valenciana y el aumento sostenido en el nivel de actividad reafirman la posición del trazado de Cheste a nivel nacional y europeo en el ámbito del automovilismo y motociclismo.