Camboya reitera su "firme compromiso" con la tregua pactada con Tailandia a finales de octubre

Durante los encuentros más recientes entre las delegaciones de Camboya y Tailandia en el puesto de control fronterizo de Chong Phak Kat, ubicado en la provincia tailandesa de Chanthaburi, se buscaron mecanismos concretos para poner fin a una serie de enfrentamientos que han marcado la relación bilateral en las últimas semanas. Según publicó Europa Press, ambas delegaciones sostuvieron que las conversaciones se extenderán durante varios días, intentando superar las dificultades surgidas por las diferencias en torno a la elección de un lugar considerado "neutral" para dichas negociaciones, un punto de tensión debido a los combates registrados en la zona.

La noticia principal gira en torno al "firme compromiso" reiterado por el primer ministro de Camboya, Hun Manet, respecto al Acuerdo de Paz alcanzado a finales de octubre con Tailandia, tras una conversación telefónica sostenida este jueves con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Tal como reportó Europa Press, Hun Manet comunicó a través de sus canales oficiales que su país respeta y mantiene el espíritu de la Declaración Conjunta de Kuala Lumpur, firmada bajo los auspicios del presidente estadounidense Donald Trump durante la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

De acuerdo con el medio Europa Press, el líder camboyano expresó públicamente que Nom Pen persiste en su política de resolver todos los problemas fronterizos únicamente por vías pacíficas y conforme a lo acordado en Malasia. Esta posición, detallada tanto en la declaración divulgada en su cuenta de Facebook como en otros comunicados oficiales, incluye la meta de "resolver el conflicto" y construir una "paz duradera" con Bangkok, en referencia al Gobierno tailandés.

Por otra parte, en el mismo contexto de la conversación telefónica, Hun Manet mencionó la posición de Estados Unidos a través de las palabras de Marco Rubio. Según relató Europa Press, el secretario de Estado norteamericano destacó la intención de Washington de trabajar activamente para contribuir a establecer una "paz sostenible" entre los dos vecinos y reiteró la disposición de su país de facilitar el diálogo y las iniciativas orientadas a mantener la estabilidad en la región. Rubio, al mismo tiempo, compartió su profunda preocupación respecto a la violencia que ha surgido en la frontera durante el último mes, motivando el llamado a la pronta y plena implementación del acuerdo adoptado en Malasia.

El Departamento de Estado estadounidense, de acuerdo a un comunicado recogido por Europa Press, reafirmó la disposición de Washington para actuar como mediador y apoyar las negociaciones entre las partes enfrentadas, en coordinación con Tailandia. La misma nota confirma que Rubio reiteró el llamado a ambas partes a aplicar todos los términos pactados en Kuala Lumpur, y a evitar cualquier acción que pueda reavivar episodios violentos o dificultar el proceso de desescalada.

Las tensiones entre Camboya y Tailandia alcanzaron niveles críticos en julio, desembocando en hostilidades armadas que duraron apenas cinco días pero dejaron un saldo trágico de alrededor de cincuenta víctimas mortales y provocaron el desplazamiento de cientos de miles de personas, según detalló Europa Press. Las consecuencias humanas y materiales de este episodio impulsaron la necesidad urgente de un acuerdo de paz que se materializó a finales de octubre en la capital malasia, marcando el inicio de un período de relativa calma, aunque la frontera sigue sujeta a episodios de tensión y cruce de acusaciones mutuas.

En el plano diplomático, diversas reuniones bilaterales han buscado una normalización de la situación y la prevención de nuevos brotes de violencia, pero continúan existiendo obstáculos vinculados a las percepciones sobre la neutralidad de los lugares de encuentro y a la desconfianza generada por los recientes incidentes armados. Europa Press detalló que las autoridades de Camboya señalaron reservas sobre la idoneidad de ciertos puntos de diálogo debido a la persistencia de hostilidades, cuestión que ha condicionado el ritmo de los contactos y las expectativas respecto a su efectividad.

Tanto Camboya como Tailandia han realizado en las últimas semanas múltiples señalamientos sobre supuestas provocaciones en la zona fronteriza, lo cual ha dificultado la consolidación de la tregua y ha elevado el riesgo de nuevas confrontaciones. El acuerdo alcanzado en Malasia incluye compromisos bilaterales para reducir la presencia militar en la frontera, intensificar los mecanismos de comunicación y reforzar la cooperación en materia de seguridad regional, según informó también Europa Press.

El seguimiento de estos compromisos se presenta como un desafío recurrente, en un contexto donde los intereses territoriales y la memoria reciente de los enfrentamientos dificultan la implementación efectiva de los acuerdos. Las autoridades de ambos países mantienen un intercambio constante a través de canales diplomáticos y de seguridad, con el respaldo de actores internacionales como Estados Unidos, cuya participación directa fue reiterada por Marco Rubio durante su llamada con el primer ministro camboyano y comunicada oficialmente por el Departamento de Estado, citó Europa Press.

En suma, la crisis fronteriza entre Camboya y Tailandia continúa generando preocupación en el sudeste asiático y entre socios internacionales, con esfuerzos dirigidos a trasladar el diálogo de crisis a un proceso de normalización respaldado por la comunidad regional y actores globales, tal como han reflejado los posicionamientos y declaraciones de los líderes involucrados, según consignó Europa Press. Las próximas jornadas de diálogo en la frontera de Chanthaburi, observadas de cerca por múltiples actores, serán determinantes para evaluar la viabilidad de la paz negociada y la estabilidad en la zona.