Asciende a 15 el número de muertos por el accidente aéreo de noviembre en Kentucky (EEUU)

La muerte de Alain Rodríguez Colina, ocurrida el día de Navidad tras resultar gravemente herido en el siniestro del vuelo 2976 de UPS, representa la decimoquinta víctima mortal vinculada al accidente registrado en el Aeropuerto Internacional Muhamad Alí de Louisville, Kentucky, en noviembre de 2023. Según informó el alcalde de Louisville, Craig Greenberg, a través de un mensaje difundido en redes sociales, Rodríguez Colina sucumbió a las lesiones sufridas durante el impacto. El funcionario agregó: “Con gran tristeza me acabo de enterar del fallecimiento de Alain Rodríguez Colina. Alain es la decimoquinta víctima del accidente del vuelo 2976 de UPS. Sufrió heridas graves en el momento del accidente y falleció el día de Navidad”.

El periódico consignó que el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, manifestó sus condolencias a la familia de Rodríguez Colina, asegurando que contarán con apoyo institucional durante el periodo posterior a la tragedia. Beshear afirmó que los allegados del fallecido “no estarán solos en los próximos días, meses y años”.

El medio detalló que el accidente ocurrió el 4 de noviembre de 2023, cuando la aeronave, perteneciente a la empresa UPS, intentaba despegar del aeropuerto de Louisville con rumbo a Honolulu, Hawái. Las investigaciones preliminares colectadas por las autoridades locales apuntan a que el motor izquierdo del aparato se incendió durante la maniobra inicial de despegue y posteriormente se desprendió del ala, provocando la caída inminente de la aeronave en una zona comercial aledaña a la terminal aérea.

El impacto resultó fatal para las personas a bordo y en tierra. Los tres pilotos que tripulaban el vuelo perecieron en el acto, según publicó el medio, mientras que doce personas más, ubicadas en las inmediaciones del lugar del siniestro, también fallecieron. Entre las víctimas confirmadas figura una niña de 3 años, a quien identificaron entre los afectados por el accidente.

Las autoridades de Kentucky reiteraron, según consignó el medio, que continúan las investigaciones técnicas y legales del caso. Por ahora, los hallazgos han descrito como causa principal la falla y posterior desprendimiento del motor izquierdo, lo que motivó la súbita pérdida de control del aparato al momento de elevarse desde la pista del aeropuerto de Louisville.

El número total de fallecidos, con la reciente muerte de Rodríguez Colina, asciende así a quince personas. Los familiares de las víctimas recibieron mensajes de solidaridad y respaldo tanto del ámbito político local como de la dirección del aeropuerto y de la empresa UPS, según reportó el medio de comunicación estadounidense. No se han detallado, hasta ahora, los nombres del resto de los fallecidos, aunque se ha confirmado la presencia de menores entre ellos.

La zona comercial donde se produjo el impacto sufrió afectaciones materiales. El medio detalló que los servicios de emergencia y rescate respondieron de inmediato, pero los daños ocasionados por el incendio y el derrumbe dificultaron las labores iniciales de auxilio. Posteriormente, las autoridades forenses confirmaron el deceso de doce personas localizadas fuera de la cabina del avión, además de los tres pilotos fallecidos en el accidente.

El procedimiento de identificación de víctimas y la investigación en torno a la gestión operativa y técnica de la aeronave continúan por parte de las autoridades competentes. El caso permanece bajo análisis de las agencias nacionales de seguridad en el transporte aéreo, así como de los organismos judiciales del estado de Kentucky, según informó el propio medio.