Al menos nueve personas fallecen en incendios en viviendas en las últimas 48 horas

El minuto de silencio guardado por los vecinos y autoridades de Alhaurín El Grande refleja el impacto social de los incendios mortales recientes, mientras varias regiones han decretado luto oficial tras el fallecimiento de al menos nueve personas en diferentes comunidades desde el pasado 24 de diciembre. Según consignó Europa Press, las emergencias han atendido víctimas mortales y heridos por inhalación de humo en un periodo de 48 horas, y las investigaciones tratan de esclarecer las causas que originaron estos siniestros.

De acuerdo con Europa Press, la última víctima confirmada corresponde a un hombre hallado sin vida en su domicilio en la parroquia de Mourente, Pontevedra, en la mañana del viernes. Un vecino detectó el incendio al observar una ventana quemada y comunicó el incidente al servicio 112 Galicia. Los primeros indicios apuntan a que la persona pudo morir por electrocución provocada por la explosión de un microondas, aunque las autoridades examinan todos los aspectos del caso.

La Guardia Civil, informó Europa Press, mantiene abierta una investigación sobre el fallecimiento de un hombre de 49 años y su hijo de 21, cuyos cuerpos fueron hallados este viernes en una vivienda de Mugardos, A Coruña, ubicada en la Rúa dos Catro Ventos. Las primeras comprobaciones del Instituto Armado señalan la posibilidad de que una combustión en el inmueble haya generado gases nocivos, lo que podría estar vinculado con la muerte de ambas personas. La autopsia deberá determinar la causa exacta. El hallazgo ocurrió tras la alerta de familiares preocupados por la falta de noticias desde el 24 de diciembre y, al acceder a la vivienda, los agentes constataron que varias estancias presentaban signos de incendio, con rastros de humo y daños por calor.

Durante la madrugada del viernes, dos personas murieron en un incendio registrado en La Matanza de Acentejo, Tenerife. Tal como detalló Europa Press, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 recibió el aviso a las 06:27 horas y desplegó todos los recursos necesarios. Los bomberos rescataron a ambas víctimas inconscientes dentro del inmueble y, posteriormente, procedieron a sofocar las llamas, que dañaron toda la vivienda.

Otros dos fallecimientos, correspondientes a adolescentes de 15 y 16 años, tuvieron lugar tras un incendio en una vivienda de la calle San Rafael, en Alhaurín El Grande, Málaga, en la mañana del jueves. Testigos avisaron al teléfono 112 en torno a las 8:00 horas al ver personas atrapadas en el interior del inmueble afectado. En respuesta, el municipio declaró una jornada de luto oficial. El alcalde, concejales y vecinos se concentraron ante el ayuntamiento, donde mantuvieron un minuto de silencio en señal de duelo, informó Europa Press.

Europa Press señaló que también se registró el fallecimiento de un hombre de 82 años en Cádiar, Granada, en la Nochebuena, a causa del fuego que se desató en su domicilio. Ese mismo 24 de diciembre, un hombre de 55 años perdió la vida en Almadén, Ciudad Real, por otro incendio residencial, según confirmaron fuentes del 112 de Castilla-La Mancha.

Además de los decesos, numerosos heridos por inhalación de humo han obligado a desplegar asistencia médica en la Comunidad Valenciana. Según consignó Europa Press, este viernes se atendió a 26 personas en los municipios valencianos de Alaquàs, Albaida y Quart de Poblet. En Alaquàs, el incendio en una vivienda de la calle Cid movilizó a emergencia sanitaria tras recibir el aviso a las 07:10 horas. Diecisiete personas recibieron asistencia, y una de ellas debió ser trasladada a un hospital, según detalló el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU). Los recursos movilizados incluyeron una unidad del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU), dos vehículos de Soporte Vital Básico, dos ambulancias convencionales y personal médico de Atención Primaria.

Asimismo, cuatro personas resultaron afectadas por inhalación de humo tras un incendio en la calle de l'Ereta de Albaida. El siniestro se declaró a las 02:49 y requirió la intervención de bomberos de Xàtiva, Ontinyent y Gandia. Recursos del Consorcio de Alicante también colaboraron por la proximidad a la zona limítrofe.

En Quart de Poblet, los bomberos rescataron a cinco residentes y un perro en un incendio sucedido la mañana del viernes en un edificio de la calle Jaume Balmes. Entre los evacuados se encontraba un niño de 16 meses y un hombre de 85 años, quienes tuvieron que ser trasladados al Hospital de Manises por exposición al humo. El incendio afectó principalmente a una vivienda en la primera planta y, al arribar los equipos de bomberos, los ocupantes ya habían salido del sitio. Alguno de los rescates se efectuó con vehículo de altura o empleando capuchas de seguridad por la escalera interna.

Europa Press relató que estos sucesos han generado un considerable despliegue de recursos de emergencia en diferentes comunidades y han puesto en marcha investigaciones policiales sobre las causas de los incendios y el papel de posibles factores eléctricos o estructurales en los siniestros domésticos recientes, dejando un saldo de al menos nueve fallecidos y numerosas personas atendidas por intoxicación por humo desde el 24 de diciembre en diversas regiones del país.