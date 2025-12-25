Previa del AS Monaco - Real Madrid

La reciente derrota del FC Barcelona ante el Fenerbahçe ha modificado la situación en la clasificación de la Euroliga, pues ahora tanto AS Monaco como Real Madrid, igualados con un registro de 10-7, poseen la oportunidad de avanzar posiciones cruciales en la tabla con vistas directas a la fase eliminatoria. Este viernes, la Salle Gaston Médecin recibirá a ambos equipos en un duelo cuyo resultado puede distanciarlos de la zona de 'play-in' y acercarlos al acceso directo a los 'playoffs', según detalló el medio.

El enfrentamiento está programado para las 19:30, hora española, dentro de la jornada 18 de la fase regular de la Euroliga, partido que quedó repartido en el calendario a causa de la cercanía con la Nochebuena. Según reportó el medio, los dos conjuntos llegan a esta cita prácticamente con todos sus jugadores disponibles, en un contexto que exige plantillas amplias debido a la acumulación de partidos festivos y la presión por obtener victorias ante rivales directos.

El Real Madrid atraviesa una racha positiva en ambas competiciones, con solo una derrota en sus once compromisos recientes entre la Liga Endesa y la Euroliga, conforme consignó el medio. En el último duelo europeo, los pupilos de Sergio Scariolo cayeron por 89-82 frente al Olimpia Milano, pero consiguieron rehacerse derrotando al Paris Basketball por 95-90. Esta victoria los asentó en una clasificación muy ajustada, donde seis equipos luchan por definir sus posiciones entre los 'playoff' y el 'play-in' en plena época navideña.

La gestión de la plantilla se ha vuelto esencial para ambas escuadras, ya que el calendario no ofrece tregua y exige rotaciones que permitan mantener el nivel físico y táctico de los jugadores determinantes. En este sentido, el AS Monaco reforzó su equipo con la contratación del base canadiense Cory Joseph. No obstante, varios impedimentos administrativos han demorado el debut oficial del nuevo fichaje, según reportó la fuente. Debido a esa ausencia, el entrenador Vassilis Spanoulis optará, posiblemente, por confiar en el escolta serbio Nemanja Nedovic, quien regresó a las canchas tras más de dos semanas de inactividad participando en la Liga francesa contra el Cholet.

Otra pieza relevante para el Monaco será el pívot Kevarrius Hayes, llamado a ser una amenaza importante frente al conjunto blanco, mientras que el encuentro también marcará el regreso del exjugador madridista Nikola Mirotic, cuyo historial con el equipo blanco suma interés adicional. El Monaco, sin Joseph pero con Nedovic y Mirotic nuevamente activos, busca perfilar su quinteto inicial con James, Okobo, Diallo, Blossomgame y Theis, y cuenta en suplencia con otros jugadores como Michineau, Strazel, Tarpey, Begarin y Makondou. Según publicó el medio, la composición de la plantilla apunta a un equilibrio entre experiencia y juventud, con atención especial a las alternativas en el juego interior y exterior.

En lo que respecta al Real Madrid, todos los integrantes principales parecían recuperados de molestias recientes. Usman Garuba participó en los recientes enfrentamientos ante Hiopos Lleida y Paris Basketball, señal de la buena situación física del grupo. Izan Almansa y David Krämer han tenido escasa presencia en la primera parte de la temporada 2025/26 bajo la conducción de Scariolo, mientras que el rendimiento de Alex Len ha generado dudas sobre posibles descartes de última hora, tal como indicó el medio. El cuadro merengue cuenta con un notable número de opciones en el perímetro, con Andrés Feliz y Théo Maledon en la rotación, además de alternativas en la pintura con Gabriele Procida y Chuma Okeke.

La alineación inicial probable del Real Madrid incluye a Campazzo, Abalde, Deck, Okeke y Tavares, junto con jugadores clave desde el banco como Lyles, Maledon, Feliz, Llull, Hezonja, Len, Almansa, Procida, Krämer y Garuba. Conforme detalló la fuente, la gestión táctica de los minutos y los cambios durante el partido podría ser uno de los factores determinantes, dada la acumulación de partidos en el calendario y la condición física de los jugadores.

El encuentro en la Salle Gaston Médecin aparece en un momento del calendario donde los pequeños márgenes deciden la clasificación ante rivales directos. El partido, que será transmitido por Movistar Plus+, se presenta como un desafío de alto nivel competitivo entre dos plantillas casi al completo, en busca no solo de la victoria, sino de una posición ventajosa de cara al tramo final de la fase regular de la Euroliga.