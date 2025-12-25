Mueren dos adolescentes de 15 y 16 años en el incendio de una vivienda en Alhaurín el Grande

El techo de la vivienda afectada por el incendio colapsó debido a la magnitud de las llamas, según indicaron fuentes oficiales. De acuerdo con lo informado por el 112, dependiente de la Agencia de Emergencias de Andalucía y adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, el incidente dejó a la propiedad con graves daños estructurales y provocó la muerte de dos adolescentes, un chico y una chica de 15 y 16 años, respectivamente, en el municipio malagueño de Alhaurín el Grande.

El siniestro se registró la mañana del jueves, después de que varios testigos se comunicaron con el teléfono de emergencias 112 aproximadamente a las 8:00, notificando el comienzo de un incendio en una vivienda situada en la calle San Rafael, donde relataban que se encontraban personas atrapadas. El medio 112 explicó que, tras recibir el aviso, la sala coordinadora activó de inmediato el protocolo, alertando a los cuerpos de Guardia Civil, el Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, la Policía Local y los Bomberos del Consorcio Provincial de la Diputación de Málaga, quienes enviaron unidades desde los parques de Coín y Alhaurín de la Torre.

El personal desplazado a la vivienda confirmó a la sala del 112 la localización de las dos víctimas adolescentes sin vida dentro del domicilio. Según detalló el medio 112, las condiciones del inmueble evidenciaban importantes daños causados por la combustión y el colapso del techo, hecho que dificultó aún más las tareas de rescate y extinción del fuego. Las autoridades no especificaron en esta etapa las posibles causas que originaron el incendio.

Los servicios de emergencia que acudieron al lugar también evaluaron los riesgos estructurales derivados del derrumbe, mientras los equipos sanitarios del CES 061 permanecieron en la escena para asistir a posibles sobrevivientes o afectados que pudieran requerir atención médica. El 112 añadió que los efectivos de los distintos cuerpos de seguridad y rescate coordinaron las labores para controlar la situación y asegurar el área tras la extinción del incendio.

Las investigaciones sobre el origen del siniestro continúan a cargo de los servicios competentes, confirmó el 112. Las autoridades policiales y de emergencias trabajan sobre el terreno para esclarecer los detalles que llevaron a la fatalidad y los daños materiales significativos en la vivienda de dos plantas.

Conforme a la información proporcionada por el 112, la pérdida de dos jóvenes en el municipio ha conmocionado a los vecinos de Alhaurín el Grande, mientras continúan los análisis técnicos sobre el edificio y se procede a la retirada de escombros. El 112 subrayó la importancia de la rápida actuación de los distintos equipos de emergencia y la colaboración interinstitucional para atender este tipo de situaciones de riesgo y tragedia.