Las paramilitares RSF toman otras dos localidades en Darfur Norte, en el oeste de Sudán

Las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) aseguraron a la población civil que no serían objeto de ataques y reconocieron el sufrimiento experimentado por los habitantes de Abú Qumra y Um Buru a raíz de la violencia, desplazamientos y migraciones forzosas registrados durante el conflicto. La noticia principal gira en torno al anuncio realizado por las RSF de la toma de ambas localidades en el estado de Darfur Norte, consolidando así sus avances en el oeste de Sudán y sumando estos territorios a la lista de conquistas tras la reciente ocupación de El Fasher, capital regional donde, según diversas denuncias, la organización perpetró ejecuciones, secuestros y violaciones, hechos que han contribuido al agravamiento de la crisis humanitaria en la región.

Según consignó Sudan Tribune, la ocupación de Abú Qumra y Um Buru se produjo luego del repliegue de la Fuerza Conjunta, aliada del Ejército sudanés, de la zona. Hasta el momento, ni las autoridades civiles ni las Fuerzas Armadas del país han explicado las razones que motivaron la retirada. El medio añadió que a través de un comunicado, las RSF afirmaron haber “liberado completamente” ambas localidades de lo que denominaron “restos de los grupos terroristas y mercenarios”. Además, las RSF acusaron a facciones del Ejército vinculadas con los Hermanos Musulmanes y a la Fuerza Conjunta de realizar ataques sistemáticos y actos de venganza en la región.

En la comunicación difundida por las RSF y citada por Sudan Tribune, el grupo recalcó que proteger a la población civil y eliminar a los denominados grupos mercenarios constituyen sus prioridades principales. “Garantizamos a los ciudadanos de estas zonas que no serán atacados, recalcando que conocemos su sufrimiento y los horrores que han soportado a causa de la guerra, la muerte, el desplazamiento y la migración forzosa”, destacaron en el documento. La organización insistió en que su deber principal es salvaguardar a los civiles en medio del desplazamiento forzoso generado por los enfrentamientos armados.

El avance de las RSF en Darfur Norte intensifica la violencia derivada de la guerra civil sudanesa, desencadenada por los desacuerdos sobre la integración de esta fuerza paramilitar en el Ejército. De acuerdo con lo publicado por Sudan Tribune, la fractura interna vinculada a este proceso provocó el colapso de la transición política abierta después del derrocamiento en 2019 de Omar Hasán al Bashir, agravando un contexto de inestabilidad tras el golpe de Estado de 2021 que desplazó al entonces primer ministro Abdalá Hamdok.

Sudan Tribune resaltó que el conflicto no solo cuenta con apoyo bélico o logístico de actores internacionales a las partes en pugna, sino que también ha provocado una de las mayores crisis humanitarias globales en la actualidad. Millones de personas han sido desplazadas, obligadas a huir en condiciones precarias en busca de refugio, mientras la infraestructura crítica sanitaria, educativa y de servicios esenciales sufre daños severos que impiden la atención mínimamente adecuada de los cientos de miles de damnificados.

La situación en El Fasher fue señalada por múltiples organizaciones humanitarias como escenario de crímenes graves. Alllí, según numerosos reportes internacionales, integrantes de las RSF habrían cometido violaciones de derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales, secuestros de civiles y actos de violencia sexual. Dichos sucesos reforzaron las denuncias contra el grupo y profundizaron la percepción de inseguridad entre los habitantes tanto de la capital regional como de las localidades recientemente ocupadas, de acuerdo con la información de Sudan Tribune.

Además del impacto directo de los enfrentamientos, Sudan Tribune advirtió que la propagación de enfermedades en zonas de conflicto, agravada por la destrucción parcial de hospitales, falta de acceso a insumos médicos y colapso de redes de agua potable y saneamiento, constituye una alerta para la comunidad internacional. La imposibilidad de acceso a ayuda humanitaria por los daños sufridos en infraestructuras y la hostilidad de las partes dificultan la asistencia a los desplazados y la prevención de epidemias.

La guerra civil en Sudán se mantiene como un asunto de máxima preocupación para Naciones Unidas y múltiples organismos, que han advertido sobre el peligro de una catástrofe aún mayor si persiste la violencia y no se restablecen los servicios básicos. Según Sudan Tribune, el avance de las RSF y las denuncias sobre graves abusos han alimentado el debate sobre la necesidad de presionar por negociaciones y responsabilidad internacional sobre posibles crímenes cometidos durante el conflicto sudanés.