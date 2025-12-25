Kim Jong Un critica a Corea del Sur por su plan para construir submarinos con propulsión nuclear

El líder norcoreano expuso durante su intervención que la generación actual tiene la misión de fortalecer el escudo nuclear que salvaguarda la seguridad y consolida la posición del país, señalando que este escudo simboliza tanto el prestigio como el honor nacional. Según informó KCNA, Kim Jong Un sostuvo que las fuerzas armadas de Corea del Norte han establecido la capacidad de ampliar ese escudo nuclear conforme a las necesidades de seguridad nacionales y que continuarán desarrollando armas nucleares orientadas a la Armada.

Durante una visita a una fábrica dedicada a la construcción de submarinos nucleares en Corea del Norte, Kim Jong Un criticó con dureza los proyectos de Corea del Sur para construir submarinos de propulsión nuclear. El mandatario advirtió que dichas acciones incrementan la inestabilidad en la península coreana. De acuerdo con la agencia norcoreana KCNA y recogido por diversos medios internacionales, Kim Jong Un calificó estos planes de Seúl como "un acto ofensivo que viola gravemente la seguridad y la soberanía marítima y que supone una amenaza a la seguridad que debe ser respondida".

En la misma intervención, Kim insistió en que la situación de seguridad presente exige una aceleración drástica de la modernización y el refuerzo nuclear de su marina, describiendo estas medidas como una tarea urgente e indispensable para la defensa nacional de Pyongyang. El líder norcoreano recalcó que la política de defensa del país persiste en su carácter defensivo, aunque basa su estrategia en mantener una fuerza ofensiva robusta. "Nuestra política defensiva es literalmente una política defensiva basada en el poder ofensivo más fuerte", sostuvo, agregando que "una capacidad ofensiva superpoderosa es el mejor escudo para la seguridad nacional", según citó la agencia KCNA.

El dirigente reafirmó que la política de seguridad de Corea del Norte y el principio de disuasión frente a cualquier enemigo permanecerán inalterados. Kim Jong Un puntualizó que las autoridades norcoreanas seguirán trabajando para asegurar un entorno seguro y pacífico mediante el fortalecimiento permanente de sus fuerzas nucleares, un objetivo central dentro de la estrategia estatal. Señaló además que Pyongyang ha consolidado todos los recursos posibles para proteger de manera confiable la seguridad nacional mediante su escudo nuclear y que este desarrollo podrá ser ampliado si las circunstancias lo requieren.

El Ministerio de Defensa de Corea del Norte, citado también por la agencia KCNA, denunció la reciente entrada del submarino nuclear estadounidense USS Greeneville en aguas surcoreanas. Según las autoridades norcoreanas, la presencia de este tipo de embarcaciones estadounidenses evidencia una intención cada vez más clara por parte de Washington de introducir un elemento de inestabilidad nuclear en la región y modificar el equilibrio estratégico.

El comunicado del ministerio, recogido por KCNA, acusó a Estados Unidos de estar "cada vez más cerca del nivel crítico" en sus intentos por obtener una ventaja estratégica en Asia Oriental. Añadió que la evolución de la alianza militar entre Washington y Seúl hacia un bloque de confrontación nuclear, incluyendo la posibilidad de compartir armas nucleares, eleva el riesgo para la seguridad de Corea del Norte. Frente a este escenario, Pyongyang indicó que proseguirá con el desarrollo de sus capacidades defensivas. "Nada cambiará, por muy a menudo que Estados Unidos despliegue sus submarinos nucleares para destacar la visibilidad de sus fuerzas de ataque nuclear", aseguró el comunicado norcoreano citado por KCNA.

Corea del Norte manifestó que se reserva el derecho de estudiar contramedidas basadas en el principio de simetría y asimetría, según lo requiera su doctrina de contención entre potencias nucleares. Según KCNA, estas respuestas se decidirán conforme a las acciones que adopten las partes involucradas, recalcando la posición de Pyongyang de vincular cualquier movimiento estadounidense o surcoreano a eventuales medidas tanto defensivas como estratégicas.

Kim Jong Un empleó su visita a la fábrica naval para destacar la importancia de alcanzar la autosuficiencia en la política defensiva de Corea del Norte, con énfasis en proteger la integridad territorial y la soberanía del país frente a las amenazas externas. Durante su discurso, el líder norcoreano argumentó que solamente una fuerza nuclear fuerte puede garantizar la supervivencia nacional y disuadir a posibles adversarios.

La agencia estatal KCNA indicó que las autoridades norcoreanas consideran que la seguridad absoluta de la nación solo será posible mediante el fortalecimiento continuo de las fuerzas nucleares marítimas, subrayando la intención del gobierno de avanzar constantemente en la modernización del arsenal submarino nacional.

Las declaraciones de Kim Jong Un surgen en un contexto de creciente tensión en la península coreana, atribuida a los planes surcoreanos de modernización naval y al despliegue permanente de activos militares estadounidenses, como submarinos nucleares, en la región. Corea del Norte advirtió que evaluará todas sus opciones militares en respuesta a estos movimientos y defendió la legitimidad de su estrategia defensiva ante la audiencia nacional e internacional.