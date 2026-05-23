Al menos dos muertos tras un ataque con drones en un depósito de petróleo en la ciudad rusa de Novorosiisk

Al menos dos civiles rusos han fallecido como consecuencia de un ataque con drones ucranianos que ha afectado a un depósito de petróleo en la ciudad de Novorossiisk, en la región rusa de Krasnodar, al suroeste del país, donde otra persona se encuentra además hospitalizada, según han informado este sábado las autoridades locales.

"El número de heridos en el ataque con drones contra Novorossiisk ha aumentado a dos. Otro hombre, que se encontraba en el exterior cuando cayeron los restos del dron, ha sido hospitalizado y está recibiendo toda la asistencia necesaria", ha aclarado el Cuartel General Operativo de Krasnodar en una comunicación difundida a través de redes sociales.

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Previamente, la misma fuente apuntaba que un hombre había resultado herido como consecuencia de la caída de restos de un dron, accidente que desencadenó un incendio en el depósito.

"Varios edificios técnicos y administrativos se incendiaron. Además, fragmentos de drones cayeron en los terrenos de la terminal de combustible", añadía esta primera información.

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