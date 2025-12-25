Irán incauta en el golfo Pérsico un buque acusado de transportar combustible de contrabando

El comandante de la Primera Zona Naval de la Guardia Revolucionaria de Irán, Abbas Gholamshahi, informó que el barco intervenido quedó bajo custodia de las autoridades judiciales, luego de que la nave, vinculada a una red internacional, intentara transferir su contenido a barcos de mayor tamaño fuera del golfo Pérsico. Este operativo, realizado contra el presunto contrabando de combustible, derivó en la detención de dieciséis personas extranjeras que conformaban la tripulación y que, según las autoridades iraníes, operaban de manera coordinada para burlar la legislación del país. El comandante subrayó que las fuerzas navales responderán “de forma rápida y decisiva” ante intentos de retirar combustible iraní de manera ilícita, según reportó la agencia de noticias Tasnim.

De acuerdo con la información publicada por la agencia Tasnim, el buque transportaba aproximadamente cuatro millones de litros de combustible, un volumen significativo que refuerza la magnitud de la operación contra el tráfico internacional en la región. El medio detalló que la interceptación se realizó en el golfo Pérsico, un área reconocida mundialmente por ser una ruta clave para el transporte marítimo y, en los últimos años, epicentro de diversas acciones relacionadas con el contrabando de hidrocarburos.

La agencia Tasnim también difundió que este caso se suma a otra incautación ocurrida días antes, cuando la Armada de la Guardia Revolucionaria de Irán retuvo un buque con bandera de Suazilandia bajo la acusación de transportar combustible destinado al contrabando. Ambas operaciones forman parte de una serie de acciones que Irán ha intensificado recientemente “para combatir redes organizadas que buscan explotar sus recursos energéticos”, según la postura oficial reseñada en medios estatales.

Fuentes navales citadas por Tasnim recalcaron que las embarcaciones involucradas suelen emplear tácticas diversas, como la transferencia de combustible a otros navíos fuera de las aguas territoriales iraníes, en un intento por eludir los controles y regulaciones nacionales e internacionales. Estas estrategias, conforme a lo informado por la agencia, han obligado a las fuerzas marinas iraníes a reforzar su presencia y vigilancia en la zona.

El medio destacó la reiterada advertencia por parte de la Guardia Revolucionaria sobre las consecuencias legales de la extracción y transporte no autorizado de combustible. Las autoridades han señalado que las medidas judiciales y operativas buscan frenar no solo la evasión fiscal, sino también el impacto económico que este tipo de prácticas genera a nivel local y regional.

Por otra parte, Tasnim consignó que el país ha registrado decenas de incautaciones similares en los últimos años, en el marco de lo que define como una campaña sostenida para proteger sus recursos frente a las actividades ilícitas de actores extranjeros. Las justificaciones oficiales aluden tanto a la vulnerabilidad de las rutas comerciales como a la necesidad de preservar la estabilidad jurídica en el sector marítimo. El golfo Pérsico, como principal corredor del comercio petrolero, ha visto multiplicarse los controles tras la sucesión de incidentes de tráfico ilegal, según detalló la agencia.

Las detenciones de personas extranjeras y la remisión de los buques a las autoridades judiciales reflejan la política de tolerancia cero que los cuerpos armados iraníes han declarado frente al tráfico de hidrocarburos. Las operaciones recientes, según los comunicados de la Primera Zona Naval recogidos por Tasnim, forman parte de un amplio esfuerzo conjunto entre las diferentes ramas de la seguridad nacional para afrontar las amenazas asociadas al contrabando energético, que consideran afecta directamente la economía y la seguridad del país.

La agencia Tasnim concluyó que la Guardia Revolucionaria mantiene la investigación abierta en torno a las últimas detenciones e incautaciones, y que previsiblemente este tipo de intervenciones continuará, dentro de una estrategia más amplia contra el tráfico ilegal en el golfo Pérsico y las zonas circundantes.