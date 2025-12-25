Agencias

Hallados más de un millón de archivos adicionales que "podrían" estar relacionados con el caso Epstein

Expertos revisan un vasto conjunto de materiales inéditos, cuya publicación enfrenta retrasos ante la magnitud de los datos, mientras el Departamento de Justicia promete transparencia y señala que el proceso incluye medidas para resguardar la identidad de víctimas y testigos

Entre los millones de archivos cuya revisión sigue en curso, aparecen referencias recientes al expresidente estadounidense Donald Trump dentro de los últimos 30.000 documentos liberados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en el marco del caso Jeffrey Epstein, informó la cadena NBC News. Dichos documentos contienen menciones que incrementan la percepción de cercanía entre Trump y Epstein, condenado por abuso sexual y tráfico de menores. La publicación de este material ha derivado en una revisión exhaustiva, ya que algunos de estos archivos incluirían afirmaciones catalogadas como "falsas" y "acusaciones sensacionalistas contra el presidente", según la Administración actual, que remarcó que Trump no enfrenta ninguna acusación penal vinculada a este caso, aunque sí se ha opuesto previamente a la difusión de ciertos documentos.

El Departamento de Justicia anunció el miércoles que han descubierto "más de un millón de documentos adicionales" cuya posible relación con el expediente Epstein aún está en análisis. De acuerdo con la información divulgada por la agencia federal a través de su cuenta en la red social X, tanto la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York como el FBI comunicaron este hallazgo al propio Departamento de Justicia, evitando proporcionar detalles específicos sobre la naturaleza de los contenidos.

Tal como consignó el Departamento de Justicia y publicó NBC News, la cantidad de material encontrado ha obligado a retrasar la difusión pública de estos documentos por "unas semanas más". La cartera, actualmente dirigida por Pam Bondi, advirtió en su comunicado que el volumen de archivos exige un trabajo intensivo y coordina una revisión legal para suprimir información delicada que pudiera afectar la privacidad y la seguridad de las víctimas y de posibles testigos. "Contamos con abogados que trabajan sin descanso para revisar y realizar las modificaciones legalmente necesarias para proteger a las víctimas", sostiene el mensaje publicado en redes sociales.

El proceso de publicación de la documentación vinculada al caso se enmarca dentro del cumplimiento de la Ley de Transparencia, aprobada por el Congreso y ratificada por el presidente Trump el mes anterior, que estableció como fecha límite el 19 de diciembre para la revelación de todos los materiales no clasificados en poder del Departamento de Justicia relacionados con Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell. Dicha norma prevé excepciones para preservar la información personal de los sobrevivientes del delito y otras categorías expresamente definidas.

Epstein fue detenido en julio de 2019, enfrentándose a cargos de abuso sexual y tráfico de menores cometidos a inicios del siglo XXI. Este empresario, conocido por sus conexiones con figuras públicas de relevancia —como el príncipe Andrés del Reino Unido, el expresidente Bill Clinton o el entonces presidente Trump—, apareció muerto por ahorcamiento en su celda poco después de su arresto. Su muerte aumentó el interés público y la demanda de transparencia respecto a archivos e investigaciones sobre sus actividades y posibles colaboradores.

Según detalló NBC News, la aparición de Trump en los documentos más recientes expone un nuevo foco de atención en el proceso legal, pero la propia administración ha reiterado la ausencia de cargos en su contra por estos hechos y la posible existencia de información incorrecta o carente de fundamento en el material que se examina antes de su publicación.

La promesa de divulgar los archivos "lo antes posible" se acompaña del compromiso de "seguir cumpliendo plenamente la ley federal y con la orden del presidente Trump de publicar los archivos", declaró el Departamento de Justicia en su comunicado. La recopilación y el análisis de este vasto conjunto documental implican tareas de revisión y modificación legal especialmente cuidadosas, ya que la ley exige proteger detalles que puedan identificar a víctimas o testigos y reservar otra información considerada sensible por los estándares vigentes.

El impacto generado por la amplitud de la documentación hallada ha sido tema de debate desde que la Justicia comenzó a liberar parte del material en entregas periódicas. El Departamento de Justicia subrayó, siguiendo lo dispuesto por la ley, que la transparencia se equilibra con la protección de quienes han resultado afectados por las actividades ilegales investigadas, lo que determina el ritmo y alcance de las publicaciones.

Hasta ahora, la administración federal ha publicado decenas de miles de archivos relativos a las investigaciones sobre Epstein y Maxwell, respondiendo a la presión del Congreso y de la opinión pública por esclarecer los vínculos y la extensión de la red de delitos sexuales impulsada por el magnate. NBC News precisó que la inclusión de nombres ilustres y la expectativa sobre el contenido de los documentos continúan atrayendo atención nacional e internacional al caso, mientras la revisión y eventual difusión de cada lote sigue su curso bajo la supervisión de autoridades judiciales y equipos especializados.

