La presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, María Guardiola, señaló la relevancia de fortalecer el compromiso regional con la convivencia y el desarrollo del país tras el reciente discurso navideño de Felipe VI. Según publicó Europa Press, Guardiola destacó mediante sus redes sociales que “las palabras del Rey interpelan a todas las regiones: España progresa cuando nos une un proyecto común", resaltando la necesidad de proteger ese objetivo compartido a través del diálogo y el entendimiento.

Tal como recogió Europa Press, la mandataria autonómica expresó que el proyecto común español "se cuida día a día" y subrayó la responsabilidad y el compromiso de Extremadura en el mantenimiento de la convivencia nacional. Guardiola insistió en que el vínculo que mantiene a España unida debe preservarse “con altura” y no “con tensión”, un mensaje que dirigió directamente después de la intervención televisada de Felipe VI por la Nochebuena del 24 de diciembre.

El medio Europa Press detalló que el monarca eligió de nuevo el Salón de Columnas del Palacio Real de Madrid para pronunciar su tradicional mensaje navideño, repitiendo la ubicación utilizada ya en 2024. Esta decisión está directamente relacionada con el contenido del discurso, en el que Felipe VI recordó la firma del tratado de adhesión de España a la Unión Europea el 12 de junio de 1985, que se realizó precisamente en ese espacio. El mensaje adquiere especial significado en vísperas del aniversario número cuarenta del ingreso del país en la comunidad europea, que se conmemorará el 1 de enero.

El discurso, que tuvo una extensión de mil ciento veintiséis palabras durante nueve minutos, finalizó como es tradición con el saludo navideño en las tres lenguas cooficiales. El Rey optó por pronunciar su mensaje de pie, una novedad en la tradición real española que lo acerca a la forma empleada por otros monarcas europeos como Carlos III del Reino Unido. Esta disposición fue considerada por Europa Press como una muestra de adaptación a nuevas formas de comunicar desde la institución.

La intervención de Guardiola enlazó su mensaje regional con los valores expuestos por Felipe VI, remarcando la importancia de que las comunidades autónomas mantengan una actitud responsable y colaborativa para el sostenimiento del proyecto nacional. Subrayó la necesidad de diálogo constante y de una implicación activa en la defensa de una España cohesionada, haciendo énfasis en que la convivencia y el respeto mutuo entre las distintas regiones constituyen la base del progreso común. Europa Press consignó que las autoridades regionales han mostrado disposición a mantener el compromiso con la estabilidad democrática y el avance del país, en consonancia con el marco señalado por Felipe VI.

La elección del Salón de Columnas y la postura adoptada por el monarca en el discurso sirvieron también como recordatorio de momentos clave en la historia política reciente de España, subrayó Europa Press, reforzando la idea de continuidad institucional y de los logros colectivos alcanzados en las últimas décadas. Guardiola concluyó su intervención pública recordando la importancia de mantener la unidad desde la responsabilidad de cada región, elemento que, según Europa Press, fue central en el mensaje tanto del presidente regional como del jefe del Estado.