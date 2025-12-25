Ahmed al Ahmed, residente de Sídney y originario de Siria, arriesgó su vida durante el atentado perpetrado contra una fiesta de Janucá en la playa de Bondi, al enfrentarse a uno de los atacantes y sufrir varias heridas de bala durante el intento de impedir que continuara disparando a más personas. Este hecho fue tomado como ejemplo por el rey Carlos III en su discurso anual de Navidad, en el que resaltó la importancia de la solidaridad y el coraje frente a las situaciones de adversidad. Según informó el medio, el monarca reconoció a quienes demuestran valentía y se exponen al peligro con el objetivo de proteger a otros, subrayando con ello valores esenciales para la sociedad.

Durante su mensaje, difundido el jueves, el rey Carlos III incluyó referencias a distintas formas de heroísmo y de servicio desde el anonimato. De acuerdo con el medio, el monarca mencionó la labor de los veteranos militares y los trabajadores humanitarios, así como de comunidades e individuos que, en circunstancias extremas y sin dudarlo, actúan por el bienestar colectivo. Sin nombrar directamente a Ahmed al Ahmed, Carlos III aludió a su actuación en Bondi Beach como ejemplo de cómo la valentía puede vencer la adversidad, indicando que “las historias del triunfo del coraje sobre la adversidad me infunden esperanza”.

El discurso fue grabado en la Capilla de la Virgen en la Abadía de Westminster y emitido acompañado de imágenes alusivas a distintos episodios recientes y homenajes. La Casa Real compartió registros en los que el monarca visita la Sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park, en Manchester, tras el atentado terrorista de octubre que dejó al menos dos víctimas fatales. También se mostraron imágenes de una ofrenda floral en memoria de quienes murieron en el atentado de la playa de Bondi, donde, según reportó el medio, el saldo fue de al menos 15 personas fallecidas.

En su mensaje, Carlos III defendió el valor de los principios fundamentales que históricamente han formado la identidad del Reino Unido, alentando a la ciudadanía a no perderlos de vista ante los desafíos actuales. El monarca hizo hincapié en la importancia de fortalecer la unidad, tanto dentro del país como ante situaciones surgidas en el exterior, y remarcó que la convivencia se sostiene sobre la base de valores compartidos. El rey señaló: “Es alentador conocer a personas de diferentes religiones que tienen valores en común, como un anhelo compartido de paz y un profundo respeto por toda la vida”.

De acuerdo con el medio, el monarca abordó también el valor del recuerdo histórico, lamentando el paulatino olvido de acontecimientos como el final de la Segunda Guerra Mundial. Carlos III subrayó que el coraje y el sacrificio de los militares británicos y el modo en que las comunidades enfrentaron aquel desafío transmiten un mensaje cuya vigencia permanece: la necesidad de mantener la unidad y la solidaridad en las épocas de incertidumbre. “La valentía y el sacrificio de nuestros militares, hombres y mujeres, y la forma en que las comunidades se unieron ante un desafío tan grande, transmiten un mensaje atemporal para todos nosotros”, expresó.

Según informó el medio, el rey extendió una invitación a reflexionar sobre estas virtudes fundamentales, considerando que si las personas dedican tiempo a estos valores durante sus vidas, el horizonte futuro puede tornarse más esperanzador. En su intervención, reiteró el llamado a preservar el legado de valores y principios solidarios, recordando el impacto positivo que estos han tenido a lo largo de la historia.

El mensaje navideño de Carlos III se enmarcó en el contexto de recientes actos de violencia que afectaron tanto al Reino Unido como a otras partes del mundo. Las referencias directas e indirectas a estos sucesos buscan resaltar la importancia de la respuesta colectiva y de la acción individual solidaria frente a eventos traumáticos. Tal como consignó el medio, el monarca insistió en que estos ejemplos pueden servir de guía en las actuales divisiones, tanto internas como externas, enfatizando la necesidad de conservar los principios que han forjado la sociedad británica.