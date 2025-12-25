El presidente del Fenerbahçe queda en libertad bajo control judicial en una investigación por drogas

Sadettin Saran, presidente del Fenerbahçe, debe presentarse dos veces por semana ante las autoridades y no puede abandonar Turquía, como parte de las disposiciones del tribunal en el marco de una investigación sobre delitos relacionados con estupefacientes. El medio estatal Anadolu informó que Saran compareció ante la fiscalía de Estambul y fue liberado bajo control judicial tras su detención durante la noche previa. La decisión del tribunal incluye además la continuidad de una orden previa que le prohíbe viajar al extranjero.

De acuerdo con Anadolu, el caso involucra acusaciones de "procuración de drogas", "facilitación del consumo de drogas" y "consumo de drogas". La detención de Saran se produjo en Estambul después de que regresara de un viaje fuera del país. Según publicó el medio turco, la investigación judicial permanece activa desde principios de mes y se intensificó tras el regreso del directivo, quien se presentó ante la fiscalía el 20 de diciembre para rendir testimonio, pasando posteriormente a la realización de pruebas forenses.

La agencia de noticias Anadolu señaló que en una muestra de cabello presentada por Saran se detectaron rastros de narcóticos. Tras conocerse el informe forense, Saran expresó su desacuerdo con los resultados a través de publicaciones en sus redes sociales. El medio estatal detalló que el propio acusado negó el consumo o facilitación de drogas, respondiendo públicamente al contenido del informe técnico.

El club Fenerbahçe actuó ante la situación mediante un comunicado difundido en X, la red social antes conocida como Twitter, la noche del miércoles. En ese mensaje, la institución pidió mesura y cooperación en el proceso judicial, instando a mantener un clima de tranquilidad entre los seguidores y a respetar la actuación de las autoridades mientras progresa la investigación.

En simultáneo con la jornada de liberación bajo supervisión, un grupo numeroso de aficionados se congregó a las afueras del tribunal de alta seguridad en Estambul. Los seguidores del Fenerbahçe demostraron su respaldo a Saran proclamando frases de apoyo mientras aguardaban noticias sobre el desenlace judicial, según documentó Anadolu.

El procedimiento contra Saran se mantiene en desarrollo, centrado en los delitos vinculados al consumo y facilitación de sustancias prohibidas. De acuerdo con los criterios del tribunal y la fiscalía, el presidente del club estará obligado a acudir dos veces a la semana ante la policía para firmar, permaneciendo bajo control judicial y sin posibilidad de salir del país hasta nueva instrucción.

La causa judicial permanece abierta y la situación de Saran seguirá dependiendo de la evolución del proceso y de los análisis forenses. Actualmente, el tema ocupa un lugar destacado en la cobertura informativa de Turquía, tanto en el plano deportivo como jurídico, dada la relevancia institucional del investigado y el alcance social de sus seguidores.