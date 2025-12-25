Compromís pide la "comparecencia urgente" de Feijóo en la comisión de la dana en el Congreso

Alberto Ibáñez, diputado de Compromís en el Congreso y vinculado al grupo Sumar, ha solicitado que Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular y líder de la oposición, comparezca de forma urgente ante la comisión parlamentaria que investiga la gestión de la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) en la Cámara Baja. Según reportó el medio, Ibáñez fundamenta esta exigencia en la transmisión de mensajes de WhatsApp entre Feijóo y el expresidente valenciano Carlos Mazón durante la noche del 29 de octubre de 2024, hechos que han sido remitidos recientemente a la jueza a cargo de la investigación en el Juzgado de Instrucción de Catarroja.

De acuerdo con la información publicada, Feijóo trasladó a la magistrada de dicho juzgado los mensajes intercambiados con Mazón en el contexto del episodio de la DANA, que se investiga por su impacto y por cómo se gestionaron las labores de prevención y respuesta institucional. El líder del PP adjuntó además un acta notarial que certifica el conjunto de mensajes recibidos el día de la tragedia y acompañó esta documentación con un informe explicativo que detalla el contexto de las conversaciones, con el objetivo, según indicó en la documentación remitida, de facilitar su comprensión a la autoridad judicial. Feijóo pidió, además, que la comparecencia prevista ante la comisión de investigación, inicialmente fijada para el 9 de enero, se lleve a cabo por vía telemática.

Según detalló la fuente citada, Ibáñez no solo ha pedido la comparecencia presencial e inmediata de Feijóo, sino que además lo acusa de faltar a la verdad en relación con el manejo de información y de haber protegido a Mazón pese al desarrollo de los hechos. El diputado sostiene que los mensajes enviados a la jueza fueron remitidos el 24 de diciembre, la tarde de Nochebuena, lo que, a su juicio, dificultó que se les prestara la debida atención y permitió que el envío pasara desapercibido. Ibáñez también afirmó que Feijóo no aportó los mensajes que él mismo dirigió a Mazón, por lo que considera que el líder de la oposición pretende "ocultar" información. "Debe comparecer, explicar por qué mintió y aún sabiendo todo defendió y aplaudió durante un año a Mazón", expresó Ibáñez en declaraciones recogidas por el medio.

En sus declaraciones, Ibáñez subrayó que, desde su perspectiva, si Feijóo se ateniese a los estándares de conducta que exige a otros dirigentes, debería presentar su dimisión. Al respecto, manifestó: "Feijóo debe hacer caso a Feijóo y dimitir por mentiroso. Mazón nunca le informó en tiempo real, lo dijo para aparentar poder y para tapar la nefasta gestión de su varón territorial", de acuerdo con lo publicado.

A lo largo de sus intervenciones, el diputado de Compromís también criticó la actitud de Feijóo con las familias afectadas por la tragedia derivada de la DANA. En palabras de Ibáñez, "para el PP no es suficiente que tengan que sobrevivir la Nochebuena con sillas vacías evitables, sino que tienen que leer los 'whatsapps' que esa tarde noche mandó Mazón mientras sus seres queridos ya se habían ahogado".

Por estos motivos, Ibáñez considera urgente la comparecencia de Feijóo en la comisión y sostiene que persiste una ocultación de información relevante para esclarecer las responsabilidades políticas vinculadas a la gestión de la emergencia. La comisión, centrada en analizar las actuaciones de las distintas administraciones durante la DANA, se mantiene a la espera de la respuesta del líder popular sobre la modalidad y fecha de su comparecencia, después de que esta se haya visto condicionada por la petición de declaración a distancia.