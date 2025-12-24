Nerea Martí: "La F1 para mí es imposible, tendría que aparecerse la Virgen"

La presión constante de no saber si podría continuar cada año en el automovilismo llevó a Nerea Martí a valorar muchos aspectos de su carrera, según narró la piloto valenciana de 23 años. Martí, quien ha competido durante dos temporadas en la F1 Academy, compartió con Europa Press que aunque añora su paso por las fórmulas inferiores, se siente satisfecha por haber entregado el 100% en cada etapa de su trayectoria. La deportista explicó que llegar a la Fórmula 1 resulta prácticamente inalcanzable para ella debido a limitaciones económicas, pese a la dedicación y el esfuerzo invertidos en su desarrollo profesional.

De acuerdo con Europa Press, Martí relató que sus comienzos estuvieron marcados por desafíos económicos. Comenzó a los 13 años, cuando su padre y tío abrieron un karting de alquiler en Valencia. "Al principio era más un juego y luego fue cogiendo bastante forma hasta que a día de hoy es a lo que me dedico", afirmó. Aunque recuerda sus inicios como algo “súperbonito”, reconoce que enfrentó muchas dificultades, especialmente al principio, porque su familia no contaba con los recursos necesarios para cubrir los elevados costos del automovilismo. Esta situación la llevó a buscar patrocinadores de manera constante y a justificar cada resultado con el objetivo de atraer apoyo financiero, expuso en la entrevista recogida por Europa Press. Martí destacó el aprendizaje obtenido a lo largo de este proceso, subrayando que la toma de decisiones adecuadas y la resiliencia han sido fundamentales en su carrera.

El medio Europa Press detalló que, tras su participación en la F1 Academy, Martí considera inviable competir en la Fórmula 1 sin la aparición de un patrocinador de gran envergadura o una oportunidad fortuita. "La F1 es imposible para mí ahora mismo, tendría que venir un jeque o aparecerse la Virgen. No digo que sea imposible por ganas, sino económicamente. Si quiero Fórmula 3, son 2 millones solo competir sin contar test, es imposible", expresó. Martí explicó que ahora su motivación se centra en otras categorías como los Gran Turismo (GT), la Resistencia, la Fórmula E y las E1 Series de lanchas eléctricas. Estas disciplinas ofrecen oportunidades a quienes no pueden destinar grandes sumas de dinero a un solo objetivo profesional, según comentó en la conversación con Europa Press.

Martí abordó sus planes de futuro y la necesidad de equilibrar sus aspiraciones deportivas con su estabilidad vital y económica. "Voy a cumplir 24 años, no tengo 15 años, y yo también tengo que vivir y tengo mis gastos y mis planes a futuro y tengo que empezar a hacer dinero, no puedo estar siempre invirtiéndolo todo en motor", remarcó la piloto, según publicó Europa Press. Reconoce que le motiva seguir vinculada al automovilismo, pero enfatiza que debe pensar más allá del deporte y tomar decisiones que aseguren su bienestar a largo plazo.

La experiencia de competir en la F1 Academy dejó huella en Martí, quien acumuló 10 podios en dos años y siente satisfacción por los logros obtenidos junto al equipo Campos. A pesar de la falta de preparación y el reto de afrontar cada carrera como un nuevo comienzo, la piloto valenciana sostiene que siempre entregó el máximo, con victorias, poles y aprendizajes valiosos. "He aprendido muchísimo y supercontenta de haberlo compartido con el equipo Campos, pero iba de carrera en carrera y sin ninguna preparación. Así es muy difícil por muy bueno que seas o mucho talento que tengas, el año pasado eran siete carreras y siete veces que me subía al Fórmula. Pero he dado siempre el 100% y he ganado carreras, he hecho poles, y me quedo con eso", explicó según divulgó Europa Press.

La perspectiva de ver a una mujer compitiendo en la Fórmula 1 se muestra lejana, comentó Martí a Europa Press, aunque reconoce avances significativos en cuanto a inversión y apoyo para atletas femeninas en el automovilismo internacional. Si bien todavía percibe esa meta como distante, señala que el rumbo en el que se mueve el deporte augura una mayor inclusión, aunque no se atreve a pronosticar una fecha concreta. "Es cuestión de tiempo que haya mujeres en la F1", señaló, resaltando los progresos que han permitido que una mujer tenga ahora más posibilidades que en el pasado.

Tal como reportó Europa Press, Martí expresó que nunca imaginó alcanzar el nivel de éxito y la experiencia acumulada hasta el momento. Subraya el orgullo de haber disfrutado y aprovechado cada temporada al máximo, enfatizando la importancia de aprender y crecer en el proceso, independientemente de los resultados finales.

Actualmente, Martí no compite en monoplazas, aunque sí mantiene vínculos con la Fórmula E y busca proyectar su carrera hacia nuevas disciplinas, especialmente la Resistencia, con la aspiración de competir en el Mundial de Resistencia (WEC) o en las prestigiosas 24 Horas de Le Mans. Además, participa en las E1 Series, una liga de lanchas eléctricas impulsada por equipos patrocinados por figuras internacionales como LeBron James, Rafa Nadal y Will Smith. Sobre su experiencia en este formato, Martí comentó: "Son barcos como lanchas eléctricas. Y está muy guay porque los equipos son de Rafa Nadal, Will Smith, LeBron James, que tienen mucha visibilidad. Pero aparte el formato del campeonato me divierte mucho porque estás todo el rato con actividad en el agua", según recogió Europa Press.

La piloto valenciana concluyó su reflexión destacando la satisfacción de formar parte de un mundo deportivo que le apasiona y en el que ha vivido grandes experiencias, tanto en los circuitos como en los ambientes exclusivos del paddock de la Fórmula 1, y los numerosos destinos visitados gracias al automovilismo. No obstante, enfatizó que la mayor dificultad sigue residiendo en la incertidumbre económica y la presión anual por asegurar un asiento para competir, aspecto que, según sus palabras, la ha conducido a valorar más profundamente cada paso dado y a no lamentar ninguno de sus esfuerzos anteriores, como informó Europa Press.