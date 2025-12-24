Los Fondos de Compensación Interterritorial se han reducido un 70% en los últimos 15 años, según el Tribunal de Cuentas

El Tribunal de Cuentas ha aprobado recientemente un informe en el que desvela que la dotación total de los Fondos de Compensación Interterritorial ascendió a 432,43 millones de euros en 2023, aunque esta cuantía se ha reducido un 68% desde el año 2009.

Así consta en el 'Informe de fiscalización de los Fondos de Compensación Interterritorial' que ha aprobado el Pleno del Tribunal de Cuentas, en el que se analiza el grado de cumplimiento de normativa reguladora de estos fondos en las comunidades y ciudades autónomas que carecen de órgano de control externo autonómico.

En 2023, la dotación total de los Fondos de Compensación Interterritorial ascendió a 432,43 millones de euros, si bien el informe pone de relieve que la cuantía de estos fondos se ha reducido de forma continuada en los últimos años, hasta situarse en torno al 32% del nivel alcanzado en 2009.

En este contexto, la valoración global del informe subraya que "derivada de la escasa dotación de estos fondos, la consecución del fin para el que fueron previstos se ve seriamente condicionada".

El Fondo de Compensación está recogido en la Constitución española y se constituyó para trata de corregir los desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad. En un primer momento, todas las comunidades eran beneficiarias, aunque luego solo lo recibían los territorios "más desfavorecidos".

En una tercera etapa, a partir del nuevo sistema de financiación autonómica en 2001, se desglosa el Fondo de Compensación Interterritorial en dos fondos: Fondo de Compensación y Fondo Complementario.