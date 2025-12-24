Agencias

Los aeropuertos españoles operarán 4.207 vuelos en este día de Nochebuena, 77 movimientos más que un año antes

La red de aeropuertos españoles de Aena prevé operar 4.207 vuelos este miércoles, 24 de diciembre y día de Nochebuena, lo que suponen 77 movimientos más que un año antes, según los datos facilitados a Europa Press por el gestor aeroportuario.

En total, se prevén 101.793 vuelos en estas fechas navideñas, entre el pasado 19 de diciembre y el próximo 7 de enero de 2026, una cifra un 7,8% superior a la de 2024, con un día nacional.

Con respecto a otras fechas señaladas, mañana 25 de diciembre será el día más tranquilo del periodo con 3.515 operaciones aéreas, 284 más, junto con día de Nochevieja en el que habrá 4.420 vuelos (57 menos), mientras que Año Nuevo y el día de Reyes contarán con 4.901 (+452) y 4.595 movimientos (-24), respectivamente.

Por aeropuertos, la capital española se encuentra a la cabeza de la lista, con 967 operaciones aéreas este miércoles, un aumento de 46 vuelos frente al periodo del año pasado.

A continuación, le siguen el aeródromo de Barcelona-El Prat, que operará un total de 738 movimientos previstos hoy, mientras que el aeropuerto de malagueño programará 322 operaciones. Cierran la lista el aeródromo de Gran Canaria y el de Palma de Mallorca, que registrarán un total de 304 y 218 vuelos, respectivamente.

La programación de vuelos está sujeta a los cambios que puedan producirse en la operativa de las diferentes compañías aéreas en función de las diferentes situaciones que se presenten.

