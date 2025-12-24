Agencias

Juergen Klinsmann ve a Alemania entre las favoritas para ganar el Mundial 2026

Juergen Klinsmann, exinternacional y exseleccionador alemán, cree que Alemania tiene posibilidades de ganar el Mundial del año que viene que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá pese a haberse alejado de las mejores en los últimos grandes torneos.

"Todo es posible. Alemania entra en el grupo de favoritos junto con las otras grandes naciones europeas", declaró al canal 'Sky' el técnico de 61 años, que incluyó en la lista a dos "megapotencias" como la actual campeona, Argentina, y a la pentacampeona mundial Brasil.

Además, para el campeón del mundo en 1990, "este torneo será un gran reto para todos los equipos participantes, será un maratón". "¿Y por qué no correr este maratón, llegar hasta el final y quizás dar la gran sorpresa de proclamarse campeón del mundo?. Todo es posible", añadió.

El propio Klinsmann se proclamó campeón del mundo como jugador en 1990 y como entrenador, participó en dos fases finales, en la de 2006 en Alemania al frente de la anfitriona, con derrota ante Italia en las semifinales, y en 2014, en Brasil, dirigiendo a los Estados Unidos.

