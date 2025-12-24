Agencias

Javier García Obregón aclara si ha hablado con Paloma Lago tras el archivo de su demanda por presunta agresión

Javier García Obregón atraviesa un momento delicado en plena exposición mediática de su entorno familiar, marcado en los últimos meses por el duro proceso judicial derivado de la denuncia por presunta agresión sexual que su exmujer, la modelo y presentadora Paloma Lago, presentó contra el político gallego Alfonso Villares a finales de 2024.

La causa, que se ha investigado en Galicia y ha tenido un gran eco por la dimisión del entonces conselleiro do Mar y por el posterior archivo provisional de la denuncia al no apreciarse indicios suficientes para seguir adelante, ha salpicado de lleno a la familia de la comunicadora, incluido el hijo en común de la expareja y al propio hermano de Ana Obregón, que siempre se había mantenido en un discreto segundo plano.

En este contexto, Javier reaparece ante las cámaras después de conocerse que la Justicia ha decidido archivar la demanda, y lo hace con un tono prudente y contenido, sin alimentar polémicas. "No he hablado, no he hablado", responde con claridad cuando se le pregunta si ha mantenido algún tipo de conversación con Paloma tras conocerse la noticia del archivo, evitando en todo momento valorar el auto judicial o entrar en detalles sobre cómo ha encajado la resolución.

A pie de calle, y visiblemente apurado, se limita a subrayar que tiene "un poquito de prisa" antes de abandonar el lugar, una frase que refleja su intención de no prolongar el tema frente a los medios, consciente de la sensibilidad del proceso y del desgaste que todo este tiempo ha supuesto para la familia.

