Israel anuncia la muerte de un hombre implicado en financiar a Hamás en un ataque en el sur de Gaza

El Ejército de Israel ha anunciado este miércoles la muerte de un hombre supuestamente implicado en actividades de financiación del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en un bombardeo llevado a cabo la semana pasada en el suroeste de la Franja de Gaza.

Las fuerzas israelíes han indicado que el hombre ha sido identificado como Abú al Hay Zaqut, y trabajaba para la "división financiera de Hamás". Así, ha explicado que falleció junto al comandante del grupo armado palestino Raed Saad, 'número dos' de las Brigadas Ezzeldin al Qassam, en el ataque.

"Se encontraba en el coche en el que iba Saad durante el ataque del 13 de diciembre", ha dicho el portavoz en árabe del Ejército, Avichai Adrai, en un comunicado.

"Durante el último año, Zaqut fue responsable de recaudar miles de millones de dólares y transferirlos al ala militar de Hamás con el objetivo de seguir luchando contra el Estado de Israel", recoge el texto.

Saad fue alcanzado por el impacto de un proyectil lanzado por el Ejército israelí cuando viajaba en un vehículo cerca del cruce de Nabulsi, en el suroeste de la ciudad de Gaza, junto a otras cuatro víctimas.

En un comunicado, la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que "Saad fue uno de los arquitectos de la masacre del 7 de octubre, y estaba involucrado en la reconstrucción de la organización terrorista, planificando y ejecutando ataques contra Israel y reconstruyendo una fuerza de ataque".

Netanyahu denunció entonces que "en lugar de fomentar la desmilitarización, estaba implicado en el rearme para perpetrar atentados terroristas". El comandante fallecido era considerado como la mano derecha del actual líder de las milicias de Hamás en el enclave palestino, Izz al Din Haddad.