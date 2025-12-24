Agencias

España y otros 13 países condenan la decisión de Israel de aprobar 19 nuevos asentamientos en Cisjordania

Guardar

España, junto a Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Islandia, Irlanda, Japón, Malta, Países Bajos, Noruega y Reino Unido, han condenado este miércoles la aprobación por parte del gabinete de seguridad israelí de 19 nuevos asentamientos en la Cisjordania ocupada, según ha informado el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

En un comunicado conjunto, los catorce países han recordado que estas acciones "unilaterales no solo violan el derecho internacional, sino que también corren el riesgo de agravar la inestabilidad" en la región. "Podrían socavar la implementación del Plan Integral para Gaza en medio de los esfuerzos por avanzar a la fase 2 y perjudicar las perspectivas de paz y seguridad a largo plazo en toda la región", alertan.

Los países reiteran su "clara" oposición a cualquier forma de anexión y a la expansión de las políticas de asentamientos, incluyendo la aprobación del asentamiento E1 y miles de nuevas viviendas.

"Instamos a Israel a revertir esta decisión, así como la expansión de los asentamientos, de conformidad con la Resolución 2334 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas", aseguran.

Los catorce Estados trasladan su apoyo "firme al derecho de los palestinos a la autodeterminación" y su "compromiso inquebrantable con una paz integral, justa y duradera basada en la solución de dos Estados".

"Dos Estados democráticos, Israel y Palestina, deben coexistir en paz y seguridad dentro de fronteras seguras y reconocidas. Reafirmamos que no hay alternativa a una solución negociada de dos Estados", han concluido en la declaración

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Loterías pagó más de 70 millones de euros en premios del Sorteo de Navidad 2025 el mismo 22 de diciembre

La entidad estatal informó que más de 70 millones de euros fueron entregados tras la celebración del sorteo, con premios mayores gestionados por bancos y menores distribuidos en puntos autorizados, llegando a diversos territorios de España

Loterías pagó más de 70

Expertos consideran "indispensable" la vacunación frente al chikungunya antes de viajar a Cuba

Las autoridades sanitarias advierten sobre un repunte de casos graves de chikungunya y dengue en Cuba, recomiendan a quienes planean viajar no hacerlo sin inmunización previa y seguro médico, ante un escenario sanitario catalogado como crítico por expertos

Infobae

La Policía recupera una corona visigoda del siglo VI con siete detenidos por expolios en León y Valladolid

Tras una compleja operación policial, se han incautado numerosas piezas arqueológicas de incalculable valor, deteniendo a siete presuntos miembros de una red criminal dedicada a la sustracción y venta ilegal de tesoros patrimoniales en Castilla y León

La Policía recupera una corona

Colombia utilizará drones para reactivar las fumigaciones de cultivos ilegales con glifosato

El gobierno anuncia una estrategia para enfrentar el avance de los sembradíos de coca en Cauca, mediante tecnología de vehículos aéreos no tripulados, bajo vigilancia policial, esperando la autorización ambiental para iniciar tareas esta misma semana

Colombia utilizará drones para reactivar

Chayo Mohedano responde a las declaraciones de su padre, Amador, confesando que se siente muy solo

Rosario Mohedano lanza un emotivo llamado a Amador para reunirse con la familia en Madrid tras la confesión de soledad del exmarido de Rosa Benito durante las fiestas navideñas, destacando su intención de mantener los lazos familiares pese a las distancias

Chayo Mohedano responde a las