Agencias

El Papa León XIV expresa su "gran tristeza" por la negativa de Rusia a una tregua navideña en Ucrania

Guardar

El Papa León XIV ha lamentado que las autoridades de Rusia hayan rechazado declarar un alto el fuego durante la festividad de la Navidad, una solicitud realizada desde el Vaticano, y ha afirmando que le ha causado "gran tristeza".

"Sinceramente, una de las cosas que me causa gran tristeza estos días es que Rusia aparentemente ha rechazado la solicitud de una tregua navideña. Reitero esta petición", ha afirmado en declaraciones a la prensa a la salida de su residencia en Castel Gandolfo, Italia.

El Pontífice ha hecho un llamamiento a las personas "de buena voluntad" para que "al menos celebren un día de paz en la festividad del nacimiento del Salvador". "Ojalá nos escuchen y que haya 24 horas y un día de paz en todo el mundo", ha agregado.

Este mismo martes al menos tres personas han muerto y más de una decena han resultado heridas en varios ataques perpetrados por el Ejército ruso en las provincias de Kiev y Yítomir, en el norte de Ucrania.

León XIV recibió en audidencia a principios de este mes al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, una reunión en la que ambos apelaron a la importancia de alcanzar la paz, con llamamientos al diálogo.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La Policía confirma que los asaltantes de la playa de Sídney fueron entrenados en Australia

Evidencias forenses de dispositivos electrónicos mostraron prácticas de tiro, discursos ideológicos y mensajes entre los implicados, lo que permitió a las autoridades confirmar que el atentado fue planeado y ejecutado de manera independiente sin influencias internacionales

La Policía confirma que los

El público accede al Teatro Real tras una larga cola de horas de espera: "Que abran ya, que el público se va"

Personas disfrazadas de motivos navideños, habituales del sorteo y curiosos formaron una larga fila desde la madrugada para ingresar al emblemático recinto, desafiando el frío entre villancicos y cánticos hasta la esperada apertura de puertas

El público accede al Teatro

Localizado un hombre sin vida y con una herida de bala cerca del campo del Nàstic (Tarragona)

La policía investiga el hallazgo de un cadáver con impacto de bala junto al estadio tarraconense, mantiene el secreto de sumario y ha desplegado un amplio operativo, mientras la identidad y los motivos del suceso aún no se han confirmado

Localizado un hombre sin vida

Jessica Bueno responde al comunicado de Jota Peleteiro anunciando su absolución

Tras la controversia judicial entre Jessica Bueno y Jota Peleteiro, la modelo aclaró que el sobreseimiento del caso fue consecuencia de su retiro voluntario de la denuncia para minimizar el daño mediático a sus hijos, sin exculpación judicial para Peleteiro

Jessica Bueno responde al comunicado

Rusia afirma que los cambios introducidos por Ucrania al plan de EEUU "no mejoran" las perspectivas de paz

Las discusiones diplomáticas en Miami reflejan distanciamiento y crecientes dudas sobre el proceso, mientras el escepticismo domina la postura oficial de Moscú ante las recientes iniciativas impulsadas por representantes europeos y ucranianos según fuentes rusas y estadounidenses

Rusia afirma que los cambios