Dani Juncadella competirá en 2026 con Verstappen Racing en el GT World Challenge Europe

El piloto español Dani Juncadella competirá el año que viene en el GT World Challenge Europeo con Verstappen Racing, el equipo del cuatro veces campeón del mundo Max Verstappen que ha anunciado este miércoles una colaboración de varios años con Mercedes-AMG Motorsport, que comenzará el próximo año.

Juncadella, de 34 años, estará acompañado por Chris Lulham en la GT World Challenge Europe Sprint Cup (GTWCE Sprint) y aportará al equipo una gran experiencia, también compitiendo previamente en un Mercedes-AMG GT3. La pareja compartirá el coche, gestionado por el equipo 2 Seas Motorsport, en las cinco rondas del campeonato Sprint, corriendo en algunos de los circuitos más icónicos e históricos de Europa.

"Estoy emocionado de asociarme con Chris en la próxima temporada del GTWCE y agradecido a Verstappen Racing por colaborar con Mercedes-AMG Motorsport. Con la experiencia que aporta Max, es un proyecto realmente sólido", explicó el piloto catalán en un comunicado facilitado por departamento de comunicación.

Por su parte, Stefan Wendl, Mercedes-AMG Customer Racing, se mostró "encantado de que Verstappen Racing haya elegido competir con un Mercedes- AMG GT3 en el GT World Challenge Europe". "Con 2 Seas Motorsport, el proyecto cuenta con un equipo altamente experimentado que ya ha logrado numerosos éxitos y títulos de campeonato con nuestro coche. Por lo tanto, estamos muy contentos con este proyecto extremadamente ambicioso y prometedor, así como con otra participación de alto nivel en los programas Sprint y Endurance del GT World Challenge Europe", subrayó.

