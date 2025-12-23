Agencias

Trump reitera que "necesita" Groenlandia por cuestiones de "seguridad nacional"

Guardar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado este lunes su deseo de controlar Groenlandia, territorio autónomo perteneciente a Dinamarca, tras anunciar sus planes de nombrar al gobernador de Luisiana, Jeff Landry, como enviado especial a la isla.

"La necesitamos para la seguridad nacional. Tenemos que tenerla", ha declarado desde su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, en una rueda de prensa en la que ha manifestado que Landry "quería liderar la iniciativa".

El inquilino de la Casa Blanca ha subrayado del goberandor que es "un tipo negociador", por lo que podría ayudar a materializar su deseo de tomar el control de Groenlandia.

Además, ha defendido que no está entre sus objetivos las reservas energéticas o minerales de la isla, alegando que Estados Unidos tiene "abundantes" recursos, sino que se trata de una cuestión de seguridad. "Si miras a lo largo de la costa, ves barcos rusos y chinos por todas partes", ha asegurado.

El mandatario ha aprovechado asimismo su comparecencia para criticar a las autoridades danesas porque, según ha indicado, "no invierten nada" en Groenlandia. "Tienen una población muy pequeña (...) dicen que Dinamarca, pero Dinamarca no ha gastado nada. No tiene protección militar", ha señalado.

"Dicen que Dinamarca estuvo allí hace unos 300 años, con un barco. Bueno, estoy seguro de que nosotros también estábamos allí con barcos. Así que tendremos que resolverlo todo", ha sostenido.

El anuncio de Estados Unidos, que se enmarca en las ya conocidas pretensiones de Washington de controlar este estratégico territorio autónomo perteneciente a Dinamarca, ha suscitado la reacción del Gobierno danés, que ha reclamado "respeto por las fronteras danesas" y ha convocado este lunes al embajador estadounidense en el país, Ken Howery, para abordar una decisión que ha calificado de "inaceptable".

Por su parte, el primer ministro de Groenladia, Jens Frederik Nielsen, ha mostrado calma y ha asegurado que esta decisión "no es una fuente de preocupación" para él. En un mensaje de Facebook, ha recalcado que esto "no cambia que Groenlandia es quien controla su propio destino".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Enfrentamientos entre policía y manifestantes por el desalojo de un centro social en Turín (Italia)

Miles de personas salieron a las calles tras la intervención policial en Askatasuna, uno de los espacios autogestionados más antiguos de la ciudad, mientras líderes nacionales y culturales expresaron opiniones opuestas y se anunciaron nuevas movilizaciones para los próximos días

Enfrentamientos entre policía y manifestantes

Al menos nueve muertos y diez heridos en un ataque armado cerca de Johannesburgo (Sudáfrica)

Las fuerzas de seguridad de Sudáfrica refuerzan los controles en Bekkersdal tras el violento tiroteo ocurrido en una taberna local, mientras investigan posibles móviles y piden colaboración ciudadana para identificar y capturar a los responsables, según fuentes oficiales

Al menos nueve muertos y

Los demócratas denuncian el borrado de material relacionado con Trump de los archivos de Epstein publicados

Congresistas de Estados Unidos cuestionan a la fiscal general Pam Bondi tras la eliminación de archivos clave sobre la red de explotación sexual de Jeffrey Epstein, exigiendo total acceso a documentos para esclarecer posibles nexos con funcionarios y figuras públicas

Los demócratas denuncian el borrado

Alrededor de 130.000 personas se quedan sin electricidad en San Francisco (EEUU)

El corte de energía paralizó hospitales, comercios y escuelas, mientras equipos municipales priorizan el restablecimiento según la gravedad de los daños y necesidades médicas. Autoridades solicitaron minimizar desplazamientos y reforzar la ayuda comunitaria ante la persistencia de la emergencia

Alrededor de 130.000 personas se

Miembros del órgano electoral de Honduras cruzan acusaciones de torpedear el escrutinio

Bajo fuertes señalamientos de coacción y creciente vigilancia nacional e internacional, la revisión final del conteo presidencial hondureño enfrenta cuestionamientos sobre la autenticidad de actas, la legitimidad de deliberaciones virtuales y la presión ejercida sobre funcionarios clave

Miembros del órgano electoral de