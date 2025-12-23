Telefónica Tech vende a hiberus sus negocios en Colombia, México y Chile

La unidad de negocios digitales de Telefónica, Telefónica Tech, ha alcanzado un acuerdo para vender a la compañía tecnológica hiberus sus negocios en Colombia, México y Chile, según ha informado la compañía en un comunicado.

Ambas firmas mantendrán una alianza estratégica que permitirá a Telefónica Tech seguir atendiendo a clientes multinacionales en la región, por lo que esta operación no tendrá ningún impacto en los servicios ofrecidos.

En este contexto, el Centro de Operaciones Digitales (Digital Operations Center, DOC por sus siglas en inglés) en Colombia seguirá formando parte de Telefónica Tech, operando con normalidad y prestando servicio a sus clientes, según la compañía.

El acuerdo también incluye que esta operación se complete garantizando la continuidad de las relaciones laborales y contractuales actuales. La operación se encuentra sujeta a las autorizaciones y procedimientos habituales en este tipo de transacciones.

Para hiberus, esta adquisición permite a la compañía consolidar su presencia en Latinoamérica y ampliar su expansión en zonas geográficas clave.

A través de esta medida, Telefónica Tech avanza en su estrategia de crecimiento y simplificación organización, reforzando así su foco en las soluciones digitales y tecnológicas de mayor valor añadido y en línea con los mercados principales para el grupo (España, Reino Unido, Alemania y Brasil).

"Este acuerdo es un paso natural dentro de nuestra evolución como compañía de servicios digitales del Grupo Telefónica, en el marco del nuevo Plan Estratégico Transform & Grow", ha señalado la directora de operaciones de Telefónica Tech para España y América, María Jesús Almazor.

"Con esta operación reforzamos nuestras capacidades en ciberseguridad y cloud, ya que incorporamos un equipo altamente especializado que liderará nuestra presencia en Latinoamérica", ha afirmado el consejero delegado de hiberus, Sergio López.