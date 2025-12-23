Tamara Falcó desata críticas por pasear a sus cinco perros sueltos y sin correa

Cubrir las obligaciones de limpieza al pasear a los perros representa solo una parte del marco legal que rige la tenencia responsable de animales domésticos en entornos urbanos. En este contexto, el reciente paseo de Tamara Falcó por las inmediaciones de su domicilio, donde fue vista recogiendo los excrementos de sus cinco perros, ha contrastado con la forma en la que los animales transitaban libremente y sin correa. Según informó el medio, estas imágenes, en las que la marquesa de Griñón aparece intentando pasar inadvertida con un abrigo largo y la capucha puesta, han reavivado el debate en relación al cumplimiento de las normativas municipales sobre control y sujeción de mascotas en la vía pública.

El incidente fue registrado por un fotógrafo que documentó cómo Tamara Falcó, situada en un entorno próximo a su vivienda, paseaba junto a sus cinco perros, quienes la acompañaban sin ningún tipo de sujeción. De acuerdo con la información publicada, esta conducta entra en conflicto con la legislación vigente, la cual exige que, salvo en zonas y horarios debidamente habilitados, los perros deben permanecer atados cuando circulan por espacios públicos. De esta manera, la escena aparentemente cotidiana, alejada de polémicas intencionadas, ha situado nuevamente a la hija de Isabel Preysler en el foco mediático y en el centro de cuestionamientos acerca de su ejemplo como figura pública.

Según detalló el medio que reportó la escena, el reglamento municipal vigente establece que los propietarios de perros están obligados a llevarlos sujetos mediante el uso de correa, a menos que se encuentren en áreas específicamente designadas para permitir que los canes se desplacen sin ataduras. Estas zonas, cuando existen, suelen contar con señalización visible y horarios determinados, aspectos cuya ausencia convierte en sancionable la libre circulación de los perros en otros espacios urbanos. Frente a este marco legal, la actitud de Tamara Falcó ha generado comentarios en redes sociales y entre los vecinos, quienes han manifestado inquietud respecto a la observancia de las normas que rigen para todos los ciudadanos sin excepciones.

El medio que difundió las imágenes subrayó que, aunque la marquesa de Griñón se ocupó de mantener limpia la calle al recoger de inmediato los residuos de sus animales y depositarlos en una papelera, el hecho de conducirlos sin correa en áreas compartidas con otros peatones plantea preguntas sobre la responsabilidad cívica y el papel ejemplar de quienes son figuras públicas. La publicación resaltó que la prevención de incidentes, tanto para evitar molestias como para salvaguardar la seguridad de otros transeúntes y animales, constituye uno de los motivos principales por los cuales las ordenanzas municipales insisten en el uso de la correa.

En los últimos meses, Tamara Falcó había optado por mantener un perfil bajo, lejos de controversias y apariciones frecuentes en medios. Sin embargo, episodios como éste vuelven a situar sus hábitos cotidianos bajo el escrutinio de la opinión pública, especialmente ante la vigencia de reglas claras sobre el control animal. De acuerdo con lo señalado por el medio, la marquesa de Griñón, al igual que otros dueños de mascotas, se ve sujeta tanto a obligaciones legales de higiene como al respeto de la regulación relativa al control efectivo de los perros en áreas urbanas, independientemente de su notoriedad o estatus social.

La controversia en torno al uso de la correa se produce en un contexto donde las autoridades municipales han intensificado sus campañas para sensibilizar sobre la convivencia responsable entre animales de compañía y el resto de la población. El medio recordó que el incumplimiento de la norma puede acarrear sanciones administrativas, que pretenden no solo multar conductas indebidas sino también reforzar la convivencia efectiva entre propietarios de mascotas y quienes transitan por los mismos espacios públicos.

El caso de Tamara Falcó ilustra, según consignó el medio, la complejidad a la que se enfrentan quienes, siendo personajes conocidos, ven amplificados sus hábitos y prácticas. Mientras que la acción de recoger los desechos de los perros puede considerarse una muestra de consideración hacia la comunidad, la omisión de la correa se interpreta en el marco legal actual como una falta a la reglamentación vigente. El debate en redes sociales refleja la dualidad de percepciones en torno a la conducta de figuras mediáticas, quienes ostentan un papel visible en cuanto al cumplimiento de prácticas socialmente valoradas.

La difusión de estas imágenes ha vuelto a poner en el centro del diálogo público la necesidad de equilibrar el respeto por los animales y el cumplimiento estricto de las normas urbanas. Las autoridades locales insisten, según reportó el medio, en que las reglas aplican de igual manera a todos los residentes, y recalcan la importancia de realizar campañas informativas para que los propietarios de mascotas conozcan sus deberes en materia de control y limpieza.