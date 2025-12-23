Agencias

Solidaridad Enfermera y Cruz Roja Española inician una campaña de promoción del autocuidado para personas sin hogar

Con la entrega de más de 4.000 kits de higiene y abrigo, la iniciativa busca ofrecer recursos prácticos y materiales, además de pautas de salud y videos educativos, para reducir la vulnerabilidad social en España entre personas en situación de calle

La campaña "Tu bienestar importa" incorpora una tarjeta multilingüe con un código QR que da acceso directo a videos y recomendaciones de salud en Canal Enfermero, facilitando el acceso a información práctica para quienes afrontan la vida cotidiana en situación de calle. Según informó Solidaridad Enfermera, estos contenidos buscan acompañar e informar a las personas sin hogar, promoviendo el autocuidado mediante materiales adaptados a distintos contextos culturales y lingüísticos. El proyecto destaca la entrega de más de 4.000 kits de higiene personal y ropa de abrigo en varias comunidades de España, resultado de la colaboración entre la ONG del Consejo General de Enfermería y Cruz Roja Española.

El medio Solidaridad Enfermera detalló que el objetivo central de la iniciativa radica en difundir consejos de salud y autocuidado, junto con el reparto de materiales prácticos, para actuar como catalizador de cambio en la población atendida. El presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya, subrayó que la campaña representa explícitamente la misión de la organización, que busca incidir socialmente desde la perspectiva enfermera. Pérez Raya insistió en que la intervención supera el simple reparto de elementos materiales, ya que incorpora educación para la salud y acompañamiento informativo.

Solidaridad Enfermera y Cruz Roja Española distribuyen los kits en espacios frecuentados por personas sin hogar, y el contenido abarca desde cepillos de dientes, champú y crema hidratante, hasta ropa térmica, gorros y calcetines, según publicó el Consejo General de Enfermería. De acuerdo con el testimonio de las enfermeras María Zamora y Alba Vega, coordinadoras del proyecto, el material no solo entrega recursos tangibles, sino que intenta fomentar la adquisición de competencias básicas que pueden ser tanto aplicadas como compartidas dentro de las redes de apoyo informal entre la población vulnerable.

La campaña incluye una serie de videos grabados por profesionales de la enfermería, quienes transmiten recomendaciones claras sobre el cuidado de la piel, la conservación de alimentos y la actuación ante emergencias de salud. Además, estos recursos audiovisuales presentan información sobre vacunación, lugares de acceso y referencia a profesionales sanitarios aptos para brindar asistencia en situaciones diversas, detalló Solidaridad Enfermera.

El impacto logrado por la intervención conjunta se atribuye, según el medio, a la alianza estratégica con Cruz Roja Española. Las coordinadoras Zamora y Vega afirmaron que trabajar con la entidad humanitaria permitió ajustar la distribución y el contenido de los kits a la demanda real y a las necesidades detectadas en los diferentes puntos de entrega. Además, aseguraron que la colaboración fortaleció tanto la cobertura como la efectividad del esfuerzo desplegado.

La participación de Cruz Roja se refleja también en el enfoque integral de la campaña. El director de Inclusión Social de Cruz Roja Española, Ramón Jané, valoró positivamente la colaboración establecida. Jané señaló que el aporte económico y profesional del Consejo General de Enfermería amplifica el alcance de la intervención y facilita llegar a quienes requieren asistencia social. El directivo remarcó el papel de la creación de redes y la conjunción de sinergias institucionales como base para generar soluciones a largo plazo y evitar exclusiones sociales.

De acuerdo con Solidaridad Enfermera, tanto los materiales físicos entregados como los contenidos educativos están diseñados para poder utilizarse en diferentes espacios de atención y acogida. La intención es que sirvan como herramientas de apoyo continuado para el autocuidado, incluso en entornos donde el acceso a servicios formales de salud se encuentra limitado.

El reparto simultáneo de kits y materiales educativos apunta a reducir la vulnerabilidad de las personas sin hogar, acercando información vital sobre prácticas de salud y facilitando recursos adaptados a las condiciones de vida en la calle. Los videos y folletos permiten que los beneficiarios adquieran nociones básicas para gestionar riesgos habituales y responder ante urgencias comunes, informó el Consejo General de Enfermería.

Tanto Solidaridad Enfermera como Cruz Roja insistieron en que el autocuidado y el acceso a la información sobre salud deben considerarse derechos básicos, sin exclusión por razones sociales o económicas. Ambas organizaciones manifestaron que la unión de esfuerzos constituye una forma efectiva de visibilizar la situación de las personas en situación de calle y multiplicar el efecto de la acción social desplegada en el territorio español.

