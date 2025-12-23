Agencias

Rescatados una madre y sus dos hijos en el incendio de una vivienda en Torrent

Tres personas fueron auxiliadas por agentes municipales y un vecino tras desatarse un fuego en un edificio de la calle El Salvador en la ciudad valenciana, mientras menores de una guardería próxima fueron desalojados sin registrar lesiones

Un grupo de menores tuvo que ser trasladado a un espacio de la Cruz Roja tras desalojarse una escuela infantil situada bajo el edificio afectado por un incendio en la calle El Salvador, en la localidad valenciana de Torrent. La evacuación se realizó sin que ninguno de los niños presentara lesiones, y sus progenitores fueron llegando en las siguientes horas para recogerlos, según información suministrada por el Ayuntamiento de Torrent y el Consorcio Provincial de Bomberos.

Fuentes municipales y del propio consorcio público detallaron que el incendio se inició a las 10:20 horas del martes en el segundo piso de la finca. Ante la alerta por el fuego, agentes de la Policía Local de Barrio y un vecino del inmueble participaron en el rescate de una madre y sus dos hijos, únicos ocupantes de la vivienda en ese momento. Las autoridades subrayaron que el operativo de auxilio permitió extraer a las tres personas del inmueble antes de que las llamas se propagaran hacia otras viviendas.

El medio local precisó que, tras la intervención inicial de policía y un vecino, se desplazaron al lugar tres equipos de bomberos procedentes de las dotaciones de Torrent y Catarroja, así como un sargento del parque de Torrent, siguiendo lo que comunicó el Consorcio Provincial de Bomberos. Los equipos especializados se centraron en controlar el fuego dentro del segundo piso y verificar la seguridad estructural del edificio tras la extinción de las llamas.

En paralelo al rescate de la familia, autoridades y responsables de la guardería localizada en la planta baja ejecutaron la evacuación de los menores. Según consignó el medio consultado, los niños permanecieron en un local de la Cruz Roja frente al inmueble hasta ser retirados por sus familias durante el transcurso de la mañana y primeras horas de la tarde. De acuerdo con fuentes municipales y del consorcio de bomberos, ninguno de los menores ni el personal educativo sufrió daños, y la evacuación fue considerada efectiva por los servicios de emergencia implicados.

La coordinación entre los diferentes cuerpos —Policía Local, bomberos, personal de la escuela infantil y Cruz Roja— permitió, conforme a los datos facilitados por el Ayuntamiento, que la situación bajo el inmueble no agravara su escala, al evitarse intoxicaciones por humo u otras lesiones entre quienes se encontraban en la zona en el momento del incendio.

El Consorcio Provincial de Bomberos especificó que las labores concluyeron con la revisión del edificio y la ventilación de las zonas afectadas por el humo, además de realizar comprobaciones rutinarias en la estructura para descartar daños adicionales. Las causas del incendio aún no se han hecho públicas y las investigaciones continuaban según indicó la administración local a la prensa.

El Ayuntamiento de Torrent y los servicios de emergencia remarcaron la rápida actuación tanto de los agentes municipales como del vecino que colaboró en el rescate inicial, así como la eficiencia de los cuerpos especializados en emergencias en minimizar los riesgos tanto para las personas atrapadas por el fuego como para el resto de ocupantes y personas cercanas al lugar del incidente.

