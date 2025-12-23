Mueren cinco policías de Pakistán en un nuevo ataque cerca de la frontera con Afganistán

Al menos cinco policías paquistaníes han muerto este martes en un ataque perpetrado por personas no identificadas contra un vehículo de las fuerzas de seguridad en la provincia de Jáiber Pastunjua, situada cerca de la frontera con Afganistán, sin que por ahora haya reivindicación de la autoría.

El portavoz de la Policía del distrito de Gurguri, Shaukat Jan, ha afirmado que las autoridades han ordenado un despliegue de seguridad en la zona para intentar capturar a los asaltantes, sin que por ahora se hayan producido detenciones, según ha informado el diario paquistaní 'Dawn'.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha condenado el ataque y ha expresado su "profundo pesar" por las víctimas mortales, al tiempo que ha ensalzado los "sacrificios" de las fuerzas de seguridad en la lucha contra el terrorismo y para "garantizar la paz y la seguridad" en el país centroasiático.

La zona fronteriza con Afganistán ha sido desde hace años escenario de inseguridad, especialmente a causa de los ataques por parte de Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), un grupo conocido como los talibán paquistaníes, en medio de acusaciones a India y los talibán afganos por su presunto apoyo a la organización, algo rechazado desde Nueva Delhi y Kabul.

Islamabad ha llevado a cabo varios ataques aéreos contra territorio afgano en los últimos meses alegando que actúa contra el citado grupo, lo que ha llegado a desatar enfrentamientos en la frontera con los talibán afganos, con negociaciones en marcha para intentar consolidar el alto el fuego y estabilizar la situación.