La producción industrial de Estados Unidos subió en noviembre un 0,2% tras caer un 0,1% el mes anterior

El sector minero de Estados Unidos experimentó un crecimiento del 1,7% en noviembre, en un contexto donde también se observaron incrementos en la fabricación de bienes de consumo y equipamientos empresariales, según informó la Reserva Federal (Fed). Estos datos, reportados este martes por el organismo, indican que la producción industrial general del país aumentó un 0,2% en noviembre, recuperando terreno tras la disminución del 0,1% registrada en el mes anterior.

El medio consignó que, por mercados, la elaboración de bienes de consumo creció un 0,3%, al igual que la producción de equipamientos empresariales, que anotó el mismo porcentaje de incremento. Ambas subidas impulsaron el avance global del capítulo de productos acabados en un 0,4%. En el segmento de materiales, la producción marcó un alza del 0,2%.

No obstante, no todos los sectores ofrecieron resultados positivos. El apartado de suministros no industriales experimentó una baja del 0,3%, con la construcción descendiendo un 0,6%. El área de los servicios públicos también reportó caídas, con una contracción del 0,4%. Las manufacturas, por su parte, se mantuvieron estables en noviembre, después de haber retrocedido un 0,4% el mes anterior, reportó la Fed.

De acuerdo con los datos publicados, la expansión interanual de la actividad industrial alcanzó el 2,5% al compararse con noviembre de 2023. Además, la producción superó en un 1,8% el promedio registrado en 2017, reflejando un impulso significativo en la trayectoria industrial estadounidense en el periodo analizado.

El balance sectorial muestra que, si bien la mayoría de las ramas productivas dieron señales de fortalecimiento, algunos grupos como la construcción y los servicios públicos enfrentaron retrocesos. La evolución de la minería destaca como uno de los motores del crecimiento en el mes, al registrar la mayor subida entre las distintas ramas industriales evaluadas por la Fed.

El informe de la Reserva Federal, al analizar el comportamiento mensual, enfatizó el repunte en los mercados de productos acabados y la incidencia positiva de los bienes de consumo y los equipamientos empresariales. El ligero crecimiento en materiales se compensó parcialmente por las caídas en ciertos grupos, especialmente en actividades vinculadas a la construcción, donde la reducción del 0,6% impactó en el resultado de los suministros no industriales.

Dentro de las comparaciones a más largo plazo, la información oficial destaca que la industria de Estados Unidos mantiene un ritmo de avance sostenido respecto a años precedentes. El incremento interanual del 2,5% y el desempeño superior al promedio de 2017 ponen de relieve la resiliencia y recuperación de la actividad industrial en el país.

A lo largo del año, la dinámica industrial ha mostrado oscilaciones, con ciertos meses de caída y otros de crecimiento, según detalló la Fed. La estabilización de las manufacturas tras los descensos anteriores y el destacado desempeño de la minería contribuyeron a la variación positiva observada en noviembre.

Los datos difundidos por la Reserva Federal subrayan la complejidad de la evolución industrial estadounidense, caracterizada por avances desiguales entre sectores. Mientras que algunos grupos han logrado recuperar e incluso ampliar su producción, otros enfrentan retrocesos, especialmente en ámbitos dependientes de la actividad constructora y los servicios públicos.