La Policía de Alemania descarta que el atropello del lunes en Giessen fuera un ataque terrorista

Las autoridades han destacado indicios de que el conductor involucrado en el atropello de Giessen padece una psicosis aguda. De acuerdo con la información proporcionada por la Policía local a la que tuvo acceso la agencia Europa Press, el sospechoso, originario de Azerbaiyán y residente en la ciudad, fue arrestado el lunes luego de protagonizar una serie de colisiones que dejaron tres personas heridas.

Según detalló Europa Press, el incidente tuvo lugar en la ciudad de Giessen, en el estado federado de Hesse. Los hechos ocurrieron cuando el conductor, de 32 años, realizó un cambio de carril y embistió a gran velocidad contra un vehículo estacionado. Este automóvil resultó proyectado hacia una parada de autobús, donde una mujer de 64 años sufrió heridas de gravedad. La Policía de Alemania, en un comunicado citado por Europa Press, indicó que el hombre continuó su trayecto parcialmente sobre la acera, lo que provocó lesiones a otras dos personas antes de colisionar nuevamente, tras lo cual fue finalmente detenido.

Los oficiales de la Policía han señalado que, tras su arresto, el conductor presentó un discurso incoherente y no logró ofrecer explicaciones claras sobre los motivos de su acción. La investigación en curso, tal como indicó Europa Press, no ha encontrado pruebas que apunten a un ataque terrorista como causa del suceso. "No hay información fiable que pueda darse en este momento sobre el motivo exacto del delito, ya que el sospechoso solo formuló declaraciones incoherentes poco después del arresto", comunicó la Policía local.

Sobre la base de las primeras revisiones y el comportamiento observado, las autoridades han solicitado que el sospechoso sea sometido a un examen psiquiátrico para determinar su estado mental. Esta medida busca esclarecer si alguna alteración psíquica influyó en los hechos. El medio Europa Press reportó que, hasta ahora, la investigación apunta a un cuadro de psicosis aguda.

En relación con los daños y lesiones sucedidos, el conductor enfrenta cargos de intento de asesinato, delitos de tráfico y daños físicos graves, sumados a los daños materiales provocados por las colisiones múltiples. La Policía también precisó que la investigación permanece abierta y que, debido al estado inicial de las pesquisas, se limita la divulgación de información adicional para no perjudicar el avance del proceso judicial.

Finalmente, los responsables del caso han insistido en descartar la teoría de un trasfondo terrorista. "Entiendan que, debido a motivos relacionados con la investigación en marcha, no puede darse más información en estos momentos", expresó la Policía de Giessen, según recogió Europa Press. Los próximos pasos en el proceso judicial dependerán del resultado de la evaluación psiquiátrica solicitada y del avance de las investigaciones que buscan esclarecer completamente lo sucedido y las razones que llevaron al conductor a actuar de esa manera.