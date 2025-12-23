Agencias

La alondra común, el cormorán moñudo y el jilguero europeo, candidatas a Ave del Año 2026

Las tres candidatas a ser Ave del Año 2026 de SEO/BirdLife para llamar la atención sobre su declive poblacional o por sus amenazas de conservación son la alondra común, el cormorán moñudo y el jilguero europeo.

Como en anteriores ediciones, la organización pone en marcha un proceso de votación abierto al público para elegir a la especie protagonista del próximo año.

Las tres especies candidatas a ser Ave del Año 2026 son aves que presentan un declive en sus poblaciones por diversas amenazas ligadas a sus hábitats.

La alondra común (Alauda arvensis) es una especie típica de eriales, cultivos y praderas de montaña. Muy fácil de identificar por su característica cresta y por su canto.

Es una especie más común en la mitad norte peninsular que está catalogada como Vulnerable según el Libro Rojo de las Aves de España 2021. Su población muestra, a escala nacional, un declive cercano al 20% entre 2014 y 2023, de acuerdo con el programa SACRE, pero el declive viene de lejos (en torno a un 38% menos entre 2002 y 2023) y al no haber desaparecido sus amenazas, se prevé que no mejore esta evolución.

Entre sus amenazas se encuentran la intensificación agrícola, la reforestación de terrenos marginales, la roturación de eriales o pastizales y la transformación de su hábitat en regadíos.

Por su parte, el cormorán moñudo (Gulosus aristotelis) es un ave marina que se puede encontrar en acantilados de las costas, tanto en el litoral cántabro-atlántico como en el mediterráneo.

Catalogada como especie Vulnerable tanto en el Libro Rojo de las Aves de España 2021 como en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, se trata de una de las aves marinas que ha experimentado una mayor regresión en España en los últimos años, especialmente la población atlántica, que sufrió un fuerte revés tras el accidente del Prestige.

Actualmente, la causa más importante que reduce las posibilidades de recuperación es la mortalidad accidental en artes de pesca, principalmente redes de enmalle. A ello se suman otras amenazas como la contaminación o la depredación por parte de mamíferos introducidos en las colonias, las molestias por el incremento del tráfico de embarcaciones de recreo o la alta frecuentación de la costa en zonas de cría, entre otras.

Por último, el jilguero europeo (Carduelis carduelis) es una de las especies más comunes y extendidas en el territorio, especialmente en el sur y algunos puntos del este peninsular.

Se trata de un ave muy gregaria, sobre todo en invierno, cuando, además, se reciben miles de invernantes europeos. El jilguero suele agruparse en bandos mixtos con otros fringílidos que nomadean en busca de alimento.

Catalogada como especie de Preocupación Menor en el Libro Rojo de las Aves de España, en principio, el jilguero no presenta serios problemas de conservación. No obstante, los datos del programa SACRE apuntan a un moderado declive en sus poblaciones, en un contexto de transformación progresiva de los paisajes agrarios tradicionales.

La simplificación del paisaje agrario, la eliminación de estas estructuras y la reducción de la flora arvense asociada a los cultivos suponen una pérdida de recursos clave para el jilguero y para muchas otras especies comunes. Además, si bien está estrictamente regulada, se siguen produciendo capturas ilegales de este y otros fringílidos para su tenencia en cautividad o su consumo.

