Joan Capdevila dona a LEGENDS el brazalete del Espanyol en homenaje a Dani Jarque

Joan Capdevila expresó que el significado del brazalete trasciende el uso en los partidos y que cada vez que lo portaba sentía una responsabilidad especial vinculada al legado de Dani Jarque. Según informó LEGENDS, The Home of Football presented by LALIGA, el exfutbolista donó el brazalete de capitán del RCD Espanyol con el dorsal 21, el mismo que utilizó en homenaje póstumo a Jarque durante un partido amistoso frente al Girona FC disputado en Montilivi, al finalizar la temporada 2013/14. Esta acción busca destacar la importancia simbólica y humana que representó el excapitán blanquiazul para el club y el fútbol español.

Tal como consignó LEGENDS en su comunicado, la pieza pasará a integrar de forma permanente su colección en la Planta 1, en la Sala de LALIGA de la exposición, con el objetivo de permitir a los aficionados conocer de cerca la historia y el trasfondo de este homenaje. El brazalete, con alto valor simbólico para el espanyolismo y el ámbito futbolístico nacional, fue utilizado por Capdevila como tributo a Jarque, fallecido en 2009 durante la concentración del primer equipo en Italia.

Durante el acto de donación, Capdevila transmitió su deseo de que el objeto se incorpore a un espacio dedicado a honrar y preservar la historia del fútbol y sus referentes destacados. El propio Capdevila manifestó, según reportó LEGENDS, que "Este brazalete para nosotros tiene un significado enorme. Nuestro añorado Dani nos dejó un legado increíble y, de esta manera, queremos que aquí se viva el homenaje y la historia". Además, el exinternacional añadió que portar el brazalete le evocaba siempre la importancia de los valores humanos, destacando la lucha, constancia y perseverancia. "Realmente lo que nos gustaría que le llegara a la gente con este brazalete es la importancia que una persona puede dejar en la vida. Al final, las personas se construyen a base de valores: lucha, constancia, perseverancia. Cada vez que me lo ponía notaba esa sensación de responsabilidad enorme", reconoció el exjugador.

La institución detalló que la incorporación del brazalete permitirá a visitantes y nuevas generaciones comprender la trascendencia de uno de los homenajes más significativos en la memoria reciente del fútbol español. El legado de Dani Jarque sigue vigente tanto en el entorno deportivo como fuera de la cancha, y con esta exhibición se busca que el recuerdo de su figura perdure y se haga accesible a quienes no vivieron directamente sus años de actividad.

Según informó LEGENDS, la presencia de la pieza en la exposición facilitará la conexión del público con el pasado del club y con los valores que Dani Jarque representó como capitán del Espanyol. La decisión de Capdevila de donar el brazalete responde tanto a la voluntad de mantener viva la memoria de Jarque como a la intención de emplear el fútbol como un canal para transmitir valores y ejemplos a la sociedad y a los aficionados más jóvenes.

LEGENDS explicó que la muestra busca custodiar objetos y recuerdos relevantes del fútbol, de modo que aficionados, historiadores y coleccionistas puedan acceder a elementos originales que testimonian instantes significativos de este deporte. Con la adición del brazalete, la exposición amplía su patrimonio y refuerza su misión de preservar y exhibir reliquias asociadas a grandes protagonistas y situaciones recordadas del fútbol.

La exposición de la pieza representa una oportunidad para reflexionar sobre la huella personal y profesional que los deportistas dejan más allá de su trayectoria en los campos de juego. Según consignó LEGENDS, el tributo a Jarque a través de este objeto implica también una celebración de los valores y actitudes que le caracterizaron en vida y que continúan inspirando a compañeros, seguidores y futbolistas emergentes.

La donación se inscribe en una serie de iniciativas orientadas a divulgar y mantener presentes historias de referencia para el fútbol español e internacional. LEGENDS subrayó que la preservación y difusión de estos recuerdos contribuyen a enriquecer la cultura futbolística, reforzando el vínculo entre pasado, presente y futuro del deporte.

La muestra, ubicada en la Planta 1 de LEGENDS, permanecerá abierta a los visitantes, quienes tendrán la ocasión de acercarse al brazalete y conocer los detalles sobre su significado para el RCD Espanyol y para quienes compartieron vestuario y vivencias con Dani Jarque. Con esta acción, LEGENDS refuerza su papel como espacio destinado a la conservación y valorización de la memoria futbolística, facilitando el acceso del público general a objetos emblemáticos y fomentando el reconocimiento de figuras cuya influencia perdura más allá de su presencia en los estadios.