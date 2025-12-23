Agencias

Iker Casillas reaparece de lo más esquivo tras ampliar su emporio inmobiliario con varias propiedades en Punta Cana

Guardar

El 2025 ha sido un año especialmente intenso -por lo menos mediáticamente hablando- para Iker Casillas. Y es que a los numerosos titulares que ha protagonizado por su vida sentimental, siendo relacionado con María José Suárez o Claudia Bavel entre otras, e involucrado en un 'culebrón' de tintes internacionales el pasado verano después de que la 'Pantoja colombiana' asegurase que habían tenido una relación, se sumaba el robo del que habría sido víctima por parte de su empleada del hogar.

Tal y como salía a la luz a finales de octubre, el exjugador del Real Madrid se dio cuenta de que uno de los relojes de alta gama de su exclusiva colección era falso y, tras poner el asunto en manos de la Policía Nacional, eran detenidos su asistenta -y la de Sara Carbonero desde hace años- y el vigilante de la urbanización en la que reside a las afueras de Madrid acusados de haberle sustraído varias piezas valoradas en más de 200.000 euros.

No son las únicas noticias protagonizadas por Casillas, ya que un mes después, a finales de noviembre, trascendía que el exportero habría decidido aumentar su millonario patrimonio invirtiendo en una espectacular casa en un lujoso complejo -con varias piscinas, zonas verdes, seguridad 24 horas y playa privada- en Cap Cana, República Dominicana, con la intención de tener un lugar donde relajarse lejos de miradas indiscretas.

Desde entonces no habíamos visto a Iker, que este lunes ha reaparecido en compañía de unos amigos en el concierto de Manuel Carrasco en al Festival Starlite Christmas de Madrid. Sin ocultar su poca simpatía por la prensa, ha hecho oídos sordos a las preguntas y ha huido del photocall sin revelar cómo se encuentra, si hay novedades con el robo, y cómo pasará las Navidades.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Alemania deporta a un hombre a Siria por primera vez desde el estallido de la guerra en 2011

Alemania deporta a un hombre

El ELN anuncia un alto el fuego entre el 24 de diciembre y el 3 de enero

En un comunicado dirigido a la sociedad colombiana, la organización armada afirma que suspenderá ataques por las festividades, indicando que su cúpula ha dado instrucciones de cesar las acciones hostiles contra fuerzas oficiales durante este periodo festivo

El ELN anuncia un alto

Andreas Christensen sufre una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda

El central danés del Barcelona estará alejado de la competición por varios meses tras una lesión que podría mantenerlo inactivo hasta cuatro meses, mientras el club catalán ha optado por evitar una intervención quirúrgica, señalando una recuperación sujeta a evolución

Andreas Christensen sufre una rotura

Esmeralda Moya desvela cómo afronta las primeras Navidades sin su padre

La intérprete ha compartido que, tras la reciente pérdida familiar, intenta sobreponerse en una época marcada por la nostalgia. Ante la prensa, subrayó la importancia de mantener el ánimo en su entorno más cercano y disfrutar junto a sus hijos pequeños

Esmeralda Moya desvela cómo afronta

Israel anuncia un ataque contra dos presuntos milicianos de Hezbolá en un bombardeo en el sur de Líbano

Al menos una persona murió y otra resultó gravemente herida tras dos ataques de drones israelíes en Yater, informaron fuentes locales, mientras las fuerzas armadas confirmaron el impacto directo sobre supuestos integrantes del grupo armado respaldado por Irán

Israel anuncia un ataque contra