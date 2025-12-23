Iker Casillas reaparece de lo más esquivo tras ampliar su emporio inmobiliario con varias propiedades en Punta Cana

El 2025 ha sido un año especialmente intenso -por lo menos mediáticamente hablando- para Iker Casillas. Y es que a los numerosos titulares que ha protagonizado por su vida sentimental, siendo relacionado con María José Suárez o Claudia Bavel entre otras, e involucrado en un 'culebrón' de tintes internacionales el pasado verano después de que la 'Pantoja colombiana' asegurase que habían tenido una relación, se sumaba el robo del que habría sido víctima por parte de su empleada del hogar.

Tal y como salía a la luz a finales de octubre, el exjugador del Real Madrid se dio cuenta de que uno de los relojes de alta gama de su exclusiva colección era falso y, tras poner el asunto en manos de la Policía Nacional, eran detenidos su asistenta -y la de Sara Carbonero desde hace años- y el vigilante de la urbanización en la que reside a las afueras de Madrid acusados de haberle sustraído varias piezas valoradas en más de 200.000 euros.

No son las únicas noticias protagonizadas por Casillas, ya que un mes después, a finales de noviembre, trascendía que el exportero habría decidido aumentar su millonario patrimonio invirtiendo en una espectacular casa en un lujoso complejo -con varias piscinas, zonas verdes, seguridad 24 horas y playa privada- en Cap Cana, República Dominicana, con la intención de tener un lugar donde relajarse lejos de miradas indiscretas.

Desde entonces no habíamos visto a Iker, que este lunes ha reaparecido en compañía de unos amigos en el concierto de Manuel Carrasco en al Festival Starlite Christmas de Madrid. Sin ocultar su poca simpatía por la prensa, ha hecho oídos sordos a las preguntas y ha huido del photocall sin revelar cómo se encuentra, si hay novedades con el robo, y cómo pasará las Navidades.