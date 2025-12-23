El superávit por cuenta corriente sube un 0,6% en el tercer trimestre, hasta los 15.400 millones

El saldo deudor de la posición de inversión internacional neta de España cerró el tercer trimestre de 2025 en el 44,5% del Producto Interno Bruto, una cifra que representa 736.900 millones de euros y supone un leve incremento respecto al trimestre anterior, según consignó el Banco de España. Este aumento se atribuye, en parte, al comportamiento del saldo neto de las administraciones públicas, que elevaron su posición deudora hasta el 44,6% del PIB, es decir, 738.800 millones de euros, frente al 43,1% del trimestre precedente, que representaba 704.900 millones. La noticia clave corresponde al superávit por cuenta corriente, que se situó en 15.400 millones de euros durante el tercer trimestre, lo que refleja un repunte del 0,65% respecto al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con el informe publicado este martes por el Banco de España.

El superávit por cuenta corriente, que recoge las transacciones entre España y el resto del mundo en bienes, servicios, rentas y transferencias, mostró un desempeño favorable impulsado principalmente por el crecimiento en el sector servicios. El avance de los servicios, que incluyen tanto actividades turísticas como otros servicios no relacionados con el turismo, impulsó el saldo positivo hasta los 34.500 millones de euros, por encima de los 31.600 millones registrados en el tercer trimestre del año anterior, según detalló el Banco de España.

En el sector servicios, la partida correspondiente a turismo y viajes aumentó su superávit hasta los 24.700 millones de euros, frente a los 24.000 millones de un año antes. Las actividades no turísticas dentro de este sector también experimentaron un fortalecimiento, con un saldo positivo de 9.800 millones, lo que supone un incremento del 29% respecto a los 7.500 millones del periodo anterior, de acuerdo con los datos recogidos por el organismo emisor.

A pesar de la mejora en los servicios, la balanza de bienes mostró un comportamiento desfavorable al registrar un déficit de 14.800 millones de euros. Esta cifra representa un aumento frente al saldo negativo de 10.400 millones observado en el tercer trimestre del año precedente. Esta dinámica compensó en parte los efectos positivos del avance en los servicios sobre el saldo global por cuenta corriente.

Dentro de las rentas, la balanza de renta primaria, que incluye ingresos y pagos por rentas de inversión y de trabajo, ofreció señales de estabilización al presentar un déficit de 500 millones de euros, una reducción en relación con el déficit de 1.800 millones en el mismo periodo de 2024. La evolución positiva también se confirmó en la balanza de renta secundaria —que abarca transferencias sin contrapartida como remesas, ayudas o contribuciones a organismos internacionales—, con un saldo negativo de 3.700 millones de euros, inferior al déficit de 4.200 millones anotado un año antes.

En el agregado de la cuenta corriente y de capital, que mide la capacidad de financiación de la economía frente al exterior, se observó un ligero retroceso. La economía española dispuso de una capacidad de financiación de 19.400 millones de euros en el tercer trimestre de 2025, por debajo de los 19.800 millones contabilizados en el mismo intervalo de 2024, una merma del 2%, según publicó el Banco de España.

El análisis de la posición de inversión internacional neta muestra diferencias en la evolución de los distintos sectores institucionales. Las sociedades no financieras, tradicionalmente deudoras, ajustaron su saldo hasta situarlo en el 37,7% del PIB, frente al 38,1% medido en el segundo trimestre. Por otro lado, las instituciones financieras monetarias pasaron a registrar un saldo acreedor marginal de 0,3% del PIB (equivalente a -5.500 millones de euros), en contraste con el saldo positivo de 49.700 millones (3% del PIB) visto el trimestre anterior.

Los demás sectores residentes, que mantienen históricamente una posición acreedora, incrementaron su saldo neto hasta el 45,1% del PIB frente al 43,2% alcanzado en el trimestre anterior. En cuanto al Banco de España, el saldo frente al exterior se redujo del 9,2% al 6,9% del PIB, lo que equivale a un movimiento desde 150.100 millones hasta 113.700 millones de euros, consignó el Banco de España en su informe trimestral.

En relación con la deuda externa bruta del país, los datos del Banco de España sitúan el volumen total en el 162% del PIB, equivalente a 2,68 billones de euros al cierre del tercer trimestre de 2025. Esto representa un incremento respecto al 161,8% del trimestre anterior, cuando la deuda bruta se ubicaba en 2,64 billones de euros.

Desglosando la deuda externa según los principales sectores, el informe del Banco de España señaló que, excluyendo tanto el Banco de España como las deudas entre empresas con relación de inversión directa, el pasivo externo de las administraciones públicas creció, pasando del 47,6% del PIB (778.800 millones de euros) al 49% del PIB (811.900 millones). La deuda de las instituciones financieras monetarias subió hasta el 42,6% del PIB, lo que representa 706.600 millones de euros. En los otros sectores residentes, la deuda externa mostró una tendencia de moderación, representando el 18,1% del PIB y sumando 299.600 millones de euros al final del periodo analizado.

El Banco de España incorporó estos datos en su informe publicado este martes, proporcionando una visión detallada sobre los movimientos fundamentales de los ingresos y pagos exteriores de la economía española, y permitiendo constatar la evolución de los principales indicadores que afectan tanto al comercio internacional como al posicionamiento financiero de los diferentes actores económicos del país.