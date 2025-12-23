Agencias

El oro se asoma a los 4.500 dólares

La cotización del oro al contado prosigue su escalada este martes, cuando llegaba a rozar el umbral de los 4.500 dólares por onza, apenas un día después de haber superado por primera vez la cota de los 4.400 dólares, a punto de cerrar así el que ha sido el mejor año desde 1979 para este activo refugio, con una revalorización acumulada de más del 70% en 2025.

Las perspectivas de nuevas bajadas de tipos en Estados Unidos y la persistente inestabilidad geopolítica impulsaban hoy la cotización del oro al contado hasta un máximo de 4.497,82 dólares, con una subida del 1,2% respecto del último cierre. De este modo, el precio de la onza de oro acumula en lo que va de año una revalorización del 71%.

Además del oro, el precio de la plata aceleraba este martes su particular rally con una subida del 2,3% respecto de la sesión anterior, hasta alcanzar un nuevo récord de 70,150 dólares por onza. En 2025, el precio de la plata acumula un alza superior al 130%.

Aparte de las compras de oro por parte de los bancos centrales, la perspectiva de nuevos recortes de tipos por parte de la Fed en 2026, especialmente después de que el dato de inflación del 2,7% en noviembre fuera mucho mejor de lo esperado, empuja a la baja la cotización del dólar frente a las principales monedas, abaratando así la compra de oro por inversores no estadounidenses.

