El Gobierno de Yemen reconocido internacionalmente y los hutíes acuerdan un intercambio de unos 3.000 presos

Durante las conversaciones celebradas en Mascate, capital de Omán, representantes del gobierno reconocido internacionalmente en Yemen y delegados hutíes lograron un consenso para proceder al canje de alrededor de 2.900 personas encarceladas, incluidas varias extranjeras. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) supervisará el proceso y Naciones Unidas ha valorado este paso como una contribución directa para reducir las dificultades humanitarias que atraviesa el país. La agencia de noticias yemení SABA, citada por agencias internacionales, puntualizó que el acuerdo se alcanzó tras una extensa ronda de negociaciones y que existen iniciativas en marcha para ejecutar los mecanismos adecuados con celeridad, a fin de permitir la liberación efectiva de los detenidos.

Según informó SABA y ratificaron las partes implicadas, este intercambio implica la liberación de 1.700 hutíes y 1.200 prisioneros vinculados al gobierno, entre los que se encuentran siete ciudadanos saudíes y veintitrés sudaneses. Funcionarios yemeníes agradecieron formalmente al gobierno omaní por su papel en las mediaciones y reconocieron la presencia y participación directa de Hans Grundberg, enviado especial de Naciones Unidas para Yemen, durante las conversaciones. Tanto el gobierno reconocido como los hutíes emplearon sus canales oficiales y redes sociales para comunicar el avance y la firma del acuerdo. Abdulqder al Mortada, integrante de la delegación hutí, anunció en su cuenta en X que el convenio tiene carácter de “gran escala” y avanzó que más detalles se darán a conocer próximamente.

El acuerdo forma parte de la décima sesión del Comité de Supervisión para la Implementación del Acuerdo de Liberación de Detenidos, establecido en el marco del Acuerdo de Estocolmo en 2018. Según consignó SABA, los equipos de ambas partes llevaron a cabo su labor de manera coordinada y bajo estrictos estándares de confidencialidad, mientras mantenían contacto estrecho con intermediarios internacionales. El acuerdo también refleja un esfuerzo sistemático para proporcionar alivio tanto a los detenidos como a sus familias en Yemen, que llevan años sufriendo las consecuencias de la guerra y la división política.

La oficina del enviado de Naciones Unidas, Hans Grundberg, declaró que este avance constituye un paso positivo con la expectativa de que tenga un impacto tangible en la vida de las familias afectadas por años de separación. Las autoridades internacionales señalaron que la implementación del acuerdo requerirá no solo la cooperación sostenida de las partes en conflicto, sino también un respaldo regional y un trabajo continuado para abrir caminos a nuevos posibles intercambios y consolidar el proceso de reconciliación. Según reportó la oficina de Grundberg, se mantiene el compromiso de facilitar la puesta en marcha del acuerdo, bajo los principios humanitarios establecidos por la comunidad internacional.

Por su parte, el CICR confirmó su disposición no solo para supervisar, sino también para realizar los traslados y repatriaciones correspondientes en condiciones seguras y que garanticen la dignidad de los liberados. Christine Cipolla, responsable de la delegación del CICR en Yemen, indicó en un comunicado difundido por la entidad que la prioridad radica en la pronta identificación de las personas beneficiadas por el convenio y en la cooperación activa de las partes involucradas para que el proceso se materialice sin contratiempos. El CICR recordó que ya ha intervenido antes en operaciones similares, facilitando la liberación de más de 900 personas en Yemen y más de mil en 2023, lo que, según detalló el medio SABA, sienta precedente para el actual proceso de canje.

Desde el inicio del conflicto en Yemen en 2015, el país ha experimentado un deterioro progresivo en sus condiciones de vida, situándole en el centro de una de las crisis humanitarias más intensas a escala global. Tal como publicó la agencia SABA y ratificaron organismos internacionales, los intentos anteriores para consolidar la paz entre los hutíes y el gobierno reconocido internacionalmente, así como para limitar la influencia militar de Arabia Saudí en la región, no han arrojado resultados definitivos en cuanto al fin del enfrentamiento armado. Las negociaciones supervisadas en Omán representan uno de los esfuerzos más recientes para disminuir la polarización y las consecuencias humanitarias derivadas de la guerra.

El proceso acordado incluye no solo mecanismos de supervisión y ejecución, sino también un componente de mediación internacional que ha sido fundamental para el éxito de la negociación, señalaron fuentes citadas por SABA. Los actores involucrados reiteraron la importancia de cumplir estrictamente los compromisos asumidos, con el objetivo de evitar impedimentos en la implementación de la liberación y garantizar que las personas puedan reunirse con sus familias con garantías de seguridad y dignidad, como enfatizaron voceros del CICR.

A pesar del acuerdo y de la disposición de las partes, la experiencia de años previos donde se lograron pactos semejantes muestra la complejidad para concretar la liberación de todos los detenidos en las fechas estipuladas inicialmente. La agencia SABA y el CICR recordaron episodios previos, en los que diversas dificultades logísticas y discrepancias de última hora aplazaron la conclusión efectiva de los procesos, aunque no impidieron su realización en términos generales. El nuevo compromiso contempla mecanismos de seguimiento continuo, apelando tanto a la buena voluntad política como al apoyo regional coordinado, informaron las organizaciones internacionales presentes en Omán.

Si bien los términos específicos relacionados con la selección de beneficiarios y los tiempos de ejecución se revelarán en los próximos días, la comunidad internacional observa el desarrollo de este proceso como una posible apertura para acuerdos más amplios en Yemen. Así lo reflejan los comunicados oficiales publicados en canales de comunicación de Naciones Unidas y del propio CICR, que estiman que el paso dado en Mascate podría sentar futuras bases para iniciativas similares.

La actual situación, marcada por desafíos humanitarios multidimensionales, ubica al conflicto en Yemen en un punto clave donde el éxito del intercambio de prisioneros podría traducirse, según las expectativas expresadas por Naciones Unidas y el CICR, en una mejoría significativa en la situación de miles de familias y en la posibilidad de mayores avances en la búsqueda de una solución política de mayor alcance, publicó la agencia SABA en concordancia con los informes de los actores internacionales presentes en la mesa de negociación.