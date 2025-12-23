El Gobierno autoriza el nuevo estatuto de la Oficina Española de Patentes y Marcas

El Gobierno ha puesto especial énfasis en fortalecer la relación de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) con las pequeñas y medianas empresas a través del nuevo estatuto aprobado por el Consejo de Ministros. Según reportó el medio que facilitó la información, este enfoque responde al dato de que únicamente el 11% de las pymes españolas disponen de derechos en propiedad industrial, pese a los reconocidos beneficios para las empresas que registran estos derechos. El objetivo principal es atraer al tejido empresarial de menor tamaño al ecosistema de innovación y protección de la OEPM, mejorando así la economía general del país mediante el acceso a herramientas de apoyo y asesoramiento especializado sobre propiedad industrial e innovación.

De acuerdo con la información publicada, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a la renovación normativa del organismo encargado de la propiedad industrial, actualizándola después de más de 25 años de vigencia del estatuto previo, aprobado en 1997. La decisión surge tras la entrada en vigor de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, lo que exige adaptar la estructura y funcionamiento de la OEPM a las nuevas prescripciones legales y a la realidad administrativa actual.

El medio detalló que una de las novedades más relevantes introducidas es la instauración del Consejo Rector, órgano colegiado que buscará orientar y reforzar la gobernanza en la OEPM. Este consejo podrá estar formado por hasta 12 miembros, manteniendo al mismo tiempo el puesto de presidente con sus competencias habituales. El propósito declarado es dotar al organismo de mayor capacidad de decisión colectiva y respaldo institucional, adaptándose a las necesidades del sector industrial y de propiedad intelectual que han evolucionado en las últimas décadas.

Además, la estructura interna de la OEPM también experimenta cambios. La hasta ahora División de Tecnologías de la Información se transforma en el Departamento de Tecnologías de la Información y Transformación Digital, al que se le otorga el rango de subdirección general. Esta reorganización supone un reconocimiento al papel clave de la digitalización y la tecnología en la gestión de los derechos de propiedad industrial. A la par, el Departamento de Patentes e Información Tecnológica amplía su denominación para incorporar expresamente las competencias en materia de diseños, reflejando la expansión del alcance de la innovación y el registro de creaciones industriales.

Según consignó el medio, el estatuto mantiene las funciones definidas por la normativa vigente desde 1975, pero las formula con mayor precisión en el texto actualizado, describiendo de manera más específica las tareas desarrolladas por la OEPM en cada ámbito funcional. Esta revisión normativa responde a la intención de clarificar el catálogo de actividades del organismo y ajustarlo al entorno actual, tanto desde el punto de vista jurídico como operativo.

El Gobierno destaca la persistencia de la misión institucional de la oficina, lo que justifica la renovación de su estatuto. Enfatizan que, aunque se mantienen los principios rectores, la actualización era indispensable para asegurar que la OEPM funcione de manera eficiente y adecuada a las necesidades del sector público y privado, incorporando los cambios tecnológicos, legales y económicos surgidos desde la última modificación profunda de sus normas internas.

En línea con la importancia que se otorga a las pymes en el nuevo marco, la OEPM intensificará sus esfuerzos por facilitar el acceso de estas empresas a los sistemas de protección de la innovación y la propiedad industrial. La institución se propone reducir la brecha existente en el uso de estos instrumentos legales por parte del tejido productivo menos representado, reconociendo el potencial de la propiedad industrial como un motor para aumentar la competitividad y la expansión de las empresas españolas a nivel internacional.

El medio también indicó que, con la aprobación de este estatuto, el Ejecutivo busca fortalecer el respaldo a los nuevos desafíos del sector industrial, ampliando la capacidad de respuesta y asesoramiento de la OEPM en áreas como la digitalización, el diseño y la adaptación a las directrices europeas y globales sobre propiedad intelectual.

Finalmente, el nuevo texto regula las pautas de funcionamiento y organización de la OEPM para responder a los retos de los próximos años, en un contexto de creciente importancia de la innovación y la protección legal de los activos intangibles para la economía española, tal como detalló el medio que proporcionó la noticia.