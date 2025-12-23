El FMI celebra que las negociación para vender la billetera gubernamental de El Salvador esté "muy avanzada"

La reserva de 7.509 bitcoins, que representan aproximadamente 658 millones de dólares (557 millones de euros) para El Salvador, permanece bajo la supervisión de la Oficina Nacional de Bitcoin, de acuerdo con información proporcionada por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Tal como detalló el FMI, las conversaciones con las autoridades salvadoreñas sobre el futuro de la plataforma estatal Chivo Wallet, empleada para transacciones en dólares o bitcoin, han registrado avances significativos hacia su venta. Estas negociaciones forman parte de un proceso más amplio centrado en la mejora de la transparencia financiera, la protección de fondos públicos y la gestión de riesgos vinculados a la adopción de criptomonedas en la economía del país.

Según consignó el FMI tras una serie de reuniones en los últimos meses, la discusión alrededor del uso de bitcoin en El Salvador sigue activa y enfocada en reforzar la supervisión del sistema y mitigar los posibles riesgos asociados. La organización internacional subrayó en su declaración que los avances actuales responden a un compromiso del gobierno salvadoreño respecto a la revisión del acuerdo de 40 meses establecido en el marco del Servicio Ampliado del FMI (SAF), enfatizando que se mantienen "avances en las negociaciones hacia un acuerdo a nivel del personal técnico en torno a la segunda revisión del programa".

El FMI, según reportó el medio, lleva años exhortando a El Salvador a limitar el riesgo financiero derivado de la legalización del bitcoin y de plataformas estatales como Chivo Wallet, como parte de los requisitos para la concesión de créditos para fortalecer la economía salvadoreña. El último acuerdo crediticio, suscrito en diciembre de 2024, ascendió a 1.400 millones de dólares (1.186 millones de euros), con condicionamientos explícitos respecto a la gestión y el futuro de la aplicación gubernamental para transacciones en criptomonedas.

En la misma declaración, el FMI proyectó que la economía local podría experimentar un crecimiento de aproximadamente el 4% en 2026. El organismo internacional atribuyó esta previsión a una economía "en expansión a un ritmo más rápido de lo previsto", respaldada por varios factores: un nivel récord de remesas recibidas, fortalecimiento de la confianza interna y una tendencia positiva en la inversión privada. El organismo financiero también destacó que la meta del saldo fiscal primario para el cierre del año se mantiene en línea con los objetivos fijados, mientras que el presupuesto nacional aprobado para 2025 está diseñado para profundizar la reducción del déficit fiscal al tiempo que expande el gasto social.

Respecto al marco normativo, el FMI valoró que El Salvador ha implementado reformas en el sistema bancario dirigidas a fortalecer la solidez financiera. Entre ellas se encuentran la adopción de las regulaciones de Basilea III, que buscan optimizar la cobertura de liquidez y el acceso a financiamiento estable neto; así como nuevas disposiciones para gestionar crisis bancarias y robustecer los sistemas de garantía de depósitos. Estas reformas jurídicas, según indicó el FMI, pretenden crear un entorno más resiliente ante posibles contingencias económicas.

La organización internacional recalcó la intención de mantener una "estrecha colaboración" con las autoridades salvadoreñas en los próximos meses, con el fin de avanzar en la segunda revisión del programa SAF. El objetivo de esta colaboración es acordar de manera conjunta las políticas y reformas requeridas para completar satisfactoriamente la revisión en curso y garantizar la estabilidad económica que el país busca a través del respaldo externo.

En síntesis, el FMI considera que los avances en la negociación para la venta de la Chivo Wallet representan un paso hacia adelante en la estrategia de El Salvador para gestionar los riesgos del bitcoin y fortalecer la protección de los recursos públicos. Las discusiones permanecerán abiertas mientras ambas partes buscan consolidar la implementación del programa y los compromisos adquiridos en materia de estabilidad y transparencia financiera, según remarcó el organismo internacional.