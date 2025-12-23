El CV Guaguas comenzará ante el Pamesa Teruel la defensa del título de la Copa del Rey de voleibol

El sorteo que tuvo lugar en el Museo de Bellas Artes de Valencia estableció que el campeón actual de la Copa del Rey de voleibol, el CV Guaguas, no podría encontrarse con el Grupo Herce Soria Voleibol, otro de los principales equipos de la Superliga 2025-2026, hasta una posible final. Según detalló el medio, el sorteo también determinó la conformación de los cruces para los partidos que definirán a los semifinalistas del torneo, cuyas semifinales están programadas para el viernes 28 de febrero, y la final, para el sábado 1 de marzo de 2026. El evento se llevará a cabo en el Pabellón La Fuente de San Luis en Valencia desde el 26 de febrero.

De acuerdo con lo informado, el CV Guaguas iniciará la defensa de su título enfrentándose al Pamesa Teruel, que se encuentra en la sexta posición de la clasificación de la liga. El equipo canario, campeón de las dos ediciones más recientes del torneo, parte como primer cabeza de serie. El ganador de este partido avanzará para jugar ante el vencedor del duelo que protagonizarán el Conectabalear Manacor, subcampeón de la edición anterior y actualmente cuarto en la Superliga, y el UC3M Voleibol Leganés, octavo clasificado.

El medio también reportó que la otra parte del cuadro enfrentará el jueves a otros equipos destacados. El Grupo Herce Soria Voleibol, segundo en la clasificación de la liga, jugará contra el Cisneros La Laguna, que ocupa el séptimo puesto, mientras que el CV Melilla, que se sitúa en la cuarta posición, se enfrentará al Conqueridor Valencia, quinto en la tabla. Los equipos que triunfen en estos enfrentamientos conformarán la segunda semifinal del campeonato.

El desarrollo del torneo contempla un formato en el que los partidos de cuartos de final se celebrarán los días miércoles 26 y jueves 27 de febrero. El Guaguas y el Pamesa Teruel disputarán su encuentro de cuartos el miércoles, seguido por el duelo entre Conectabalear Manacor y UC3M Voleibol Leganés, cuyos resultado determinarán cuál de ellos avanzará para competir en la primera semifinal. El jueves tendrán lugar los otros dos partidos de cuartos: Grupo Herce Soria Voleibol frente a Cisneros La Laguna y CV Melilla contra Conqueridor Valencia.

Tal como consignó la fuente, esta edición de la Copa del Rey de voleibol, la número 51, presenta una alineación de equipos que han demostrado un alto nivel de competitividad durante la temporada, destacando a los líderes de la Superliga y conjuntos que han obtenido posiciones relevantes en la clasificación general. El formato del torneo asegurará una final entre equipos que, en principio, se mantendrán separados hasta el último encuentro, propiciando cruces entre los cabezas de serie únicamente en la etapa decisiva.

El Pabellón La Fuente de San Luis, ubicado en Valencia, ha sido designado como sede para todas las etapas de la competición, según reportó la fuente. Este recinto volverá a albergar un evento deportivo de relevancia nacional, tras haberse convertido en escenario recurrente para competiciones de alto nivel en diferentes disciplinas. La programación vigente prevé que la primera semifinal se celebre el viernes 28 de febrero, enfrentando a los vencedores de los partidos disputados el miércoles, mientras que la segunda semifinal enfrentará a los ganadores del jueves. La gran final de la Copa del Rey de voleibol se jugará el sábado 1 de marzo de 2026.

El sorteo, llevado a cabo este martes, ha generado expectativas entre los equipos, especialmente por los emparejamientos definidos tanto para los favoritos como para conjuntos que aspiran a dar la sorpresa en la presente edición. El CV Guaguas se encuentra ante la oportunidad de revalidar el título por tercera vez consecutiva, un objetivo que ha sido posible por su constante desempeño en la liga y en las anteriores ediciones del certamen. El Conectabalear Manacor, por su parte, buscará superar la instancia de subcampeón lograda el año pasado, en tanto que el Grupo Herce Soria Voleibol intentará consolidar la campaña que lo ha mantenido entre los primeros puestos de la Superliga.

La Copa del Rey se caracteriza por su formato de eliminación directa, que deja escaso margen para el error y exige la máxima concentración y capacidad de adaptación por parte de los equipos participantes. Los enfrentamientos definidos por el sorteo sitúan en el centro de la atención los posibles duelos de semifinales y una hipotética final entre equipos que han mostrado solidez en el transcurso de la temporada, según detalló el medio. El desenlace del campeonato determinará cuál de los clubes inscribirá su nombre en la historia reciente de la competición, marcando el cierre de una semana intensa para el voleibol español.