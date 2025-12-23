El 30% de los vuelos en España registró retrasos en 2025, diez puntos más que el pasado año, según Flightright

El 30% de los vuelos en España registró retrasos durante el año 2025, diez puntos más que el pasado año, lo que sitúa a la puntualidad como el principal problema para los pasajeros y uno de los mayores desafíos para las aerolíneas.

Según el análisis de cierre de año realizado por el portal especializado Flightright, los retrasos han sufrido un aumento notable respecto al ejercicio anterior, a pesar de que el país ha logrado reducir ligeramente su tasa de cancelaciones.

En concreto, el 30,28% de los vuelos en España sufrió demoras en 2025, una cifra significativamente superior al 19,05% registrado en 2024. En términos absolutos, esto se traduce en 300.369 vuelos retrasados, lo que supone 107.143 operaciones más afectadas que el año anterior.

Esta tendencia refleja un claro menoscabo de la puntualidad y un impacto directo en la experiencia de los usuarios, situando a España en una posición intermedia dentro del contexto europeo, donde aproximadamente uno de cada tres vuelos salió con demora.

Por países, Portugal (41,57%), Irlanda (40,32%) y Grecia (38,36%) encabezaron el ranking de impuntualidad en el continente. En el extremo opuesto, los países más puntuales fueron Noruega (20,20%), Suecia (23,66%) y Dinamarca (24,87%).

ESPAÑA MEJORÓ EN CANCELACIONES.

En lo que respecta a las cancelaciones, España mejoró ligeramente sus registros al pasar de una tasa del 0,31% en 2024 al 0,29% en 2025. Sin embargo, a pesar de esta mejora técnica, el país ha caído del segundo al quinto puesto en el ranking de fiabilidad europeo, debido a que otros mercados han logrado reducciones más drásticas.

Turquía (0,13%), Rumanía (0,14%) y Polonia (0,24%) se posicionaron como los países con menos cancelaciones, mientras que Finlandia (1,76%) y Países Bajos (1,45%) fueron los más afectados.

El análisis por infraestructuras destaca la eficiencia de dos aeródromos españoles, que se sitúan entre los cinco mejores de Europa en términos de fiabilidad.

El Aeropuerto de Madrid-Barajas presentó un 0,20% de cancelaciones, solo superado por Londres-Stansted (0,10%) y Varsovia-Chopin (0,16%). El Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol cerró este 'top 5' con una tasa del 0,30%, mientras que en el lado opuesto, Helsinki-Vantaa registró la mayor tasa de vuelos suspendidos con un 1,87%.

En el ámbito de las compañías aéreas, Ryanair se posicionó como la aerolínea con la menor tasa de cancelaciones de entre las diez con mayor volumen de vuelos, con un 0,23%. Le siguieron Austrian Airlines (0,50%), easyJet (0,79%), Vueling (0,81%) y Scandinavian Airlines (0,82%).

Por el contrario, KLM Royal Dutch Airlines registró el peor dato de fiabilidad con un 2,30% de vuelos cancelados, seguida de Air France (1,40%) y British Airways (1,18%).

Ante este panorama desigual, la experta legal de Flightright, Lucía Cegarra, ha subrayado que, pese a los avances en algunos mercados, las incidencias siguen siendo habituales en el transporte aéreo europeo.

Cegarra ha incidido en que es "fundamental" que los pasajeros conozcan sus derechos y cuenten con un marco legal sólido que les permita reclamar ante estos imprevistos, que siguen representando un desafío generalizado para el sector.