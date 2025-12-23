EEUU restringe el visado a cinco personas por formar parte de un "complejo industrial de censura global"

La decisión de negar el acceso a territorio estadounidense también contempla la posibilidad de iniciar acciones de deportación contra los involucrados. Así lo comunicó el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, en declaraciones recogidas por el Departamento de Estado. En el anuncio, Rubio especificó que el Departamento de Seguridad Nacional tiene facultades para ejecutar procedimientos de deportación, como parte de las consecuencias derivadas de la determinación del gobierno. Según informó el medio original, las autoridades estadounidenses han identificado a cinco personas como agentes de lo que denominaron un "complejo industrial de censura global", señalando que dichas personas han influido decisivamente en impulsar políticas represivas de censura en nombre de Estados extranjeros.

Tal como publicó la fuente, la Administración encabezada por Donald Trump explicó que estos cinco individuos, vinculados tanto a organizaciones no gubernamentales politizadas como a movimientos activistas considerados radicales, han presionado a plataformas con sede en Estados Unidos para que restrinjan o supriman opiniones de ciudadanos estadounidenses cuando resultan contrarias a ciertos intereses. El Departamento de Estado expuso que estas estrategias afectan de manera directa la libertad de expresión interna y constituyen, a su juicio, una amenaza significativa para los intereses diplomáticos del país.

En el comunicado oficial, el Departamento de Estado subrayó que la política exterior bajo la consigna de “América Primero” rechaza cualquier actividad que se perciba como una forma de intervención en la soberanía estadounidense, incluso si proviene de actores no estatales o asociaciones internacionales. En este sentido, la administración Trump remarcó que la extralimitación extraterritorial por parte de censores de otros países, especialmente cuando impactan en la libre expresión dentro de Estados Unidos, no será tolerada.

El medio detalló que, como resultado de esta decisión, las personas identificadas tendrán prohibido ingresar a Estados Unidos, sumándose esto al endurecimiento de las restricciones de visado que ya se aplican en circunstancias similares. El Departamento de Estado enfatizó que la influencia ejercida por estos “agentes de censura” derivó en la implementación de normas represivas en diferentes jurisdicciones, todas dirigidas contra ciudadanos estadounidenses, lo que incrementa la preocupación de la administración sobre las repercusiones internacionales de tales conductas.

Según reportó la fuente, la medida contra los cinco individuos se enmarca en un contexto de acciones más amplias dirigidas a limitar la injerencia extranjera en los procesos y derechos fundamentales dentro de Estados Unidos. Al respecto, Rubio puntualizó: “Trump ha sido claro al afirmar que su política exterior de 'América Primero' rechaza las violaciones a la soberanía estadounidense”. El funcionario insistió en que la determinación de restringir el visado responde a la necesidad de salvaguardar el debate abierto y el intercambio libre de ideas en la sociedad estadounidense.

A través del comunicado, el Departamento de Estado expresó que la continua vigilancia sobre actividades extranjeras que busquen afectar derechos constitucionales estadounidenses proseguirá, con la advertencia de que futuras acciones similares podrían derivar en sanciones adicionales. Según consignó la fuente, las decisiones tomadas han considerado el potencial impacto de la presencia de estos individuos sobre la formulación y ejecución de la política exterior estadounidense, evaluando la naturaleza y el alcance de sus actividades extraterritoriales vinculadas a la censura.

El anuncio recoge también el argumento de que las ONG y activistas señalados han colaborado de alguna manera con Estados extranjeros para ejercer presión sobre empresas tecnológicas y redes sociales estadounidenses, exigiendo o promoviendo la remoción de contenido no alineado con determinadas posiciones o intereses. Esto, de acuerdo con el Departamento de Estado, afecta no solo a la comunidad estadounidense sino también a los ecosistemas de libre comunicación y expresión considerados fundamentales por los organismos diplomáticos del país.

Con la aplicación de estas restricciones, el gobierno de Trump busca exhibir un mensaje de firmeza respecto a la protección de la soberanía nacional. Las disposiciones anunciadas afectan tanto a las personas directamente involucradas como a cualquier otro actor que promueva iniciativas catalogadas por el gobierno como mecanismos de censura foránea sobre ciudadanos estadounidenses. Según el comunicado, el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional mantendrán una coordinación estrecha para el monitoreo y eventual implementación de medidas adicionales, conforme evolucione este tipo de amenazas percibidas.