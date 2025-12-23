Agencias

Detenidos cinco colonos sospechosos de un nuevo ataque contra palestinos en una localidad de Cisjordania

Las fuerzas de seguridad de Israel han detenido este martes a cinco colonos sospechosos de un nuevo ataque contra la localidad cisjordana de Samu, situada en los alrededores de Hebrón, donde han herido a tres palestinos, además de matar a varias cabezas de ganado que se encontraban en un corral.

Según las informaciones recogidas por el diario israelí 'The Times of Israel', los sospechosos han sido detenidos por la Policía después del envío de fuerzas de seguridad a la zona por las denuncias sobre la irrupción en Samu de un grupo colonos del cercano asentamiento de Susia.

El activista Osama Majmareha ha señalado en declaraciones a la agencia palestina de noticias WAFA que los colonos lanzaron piedras contra la vivienda de un hombre llamado Mahmud al Daqamin, rompiendo varias ventanas y causando otros daños antes de agredir a varios miembros de su familia.

Así, al menos tres de las víctimas tuvieron que ser trasladadas al Hospital Público de Yata, sin que por ahora haya detalles sobre la gravedad de su estado. Los colonos, residentes en el citado asentamiento, levantado en terrenos de Masafer Yata, al sur de Hebrón, la emprendieron posteriormente con varias ovejas en un corral.

Las acciones de los atacantes en el corral quedaron registradas en una cámara de seguridad, imágenes que muestran cómo golpean a varias ovejas con lo que parecen ser barras de hierro antes de que uno de ellos lograra desactivar el dispositivo.

Naciones Unidas afirmó recientemente que más de un millar de palestinos han muerto en Cisjordania a manos de militares o colonos radicales desde el 7 de octubre de 2023, fecha de los ataques lanzados contra Israel por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas, si bien ya en los nueve meses anteriores al 7-O se había registrado la mayor cifra de palestinos muertos en Cisjordania desde la Segunda Intifada, dos décadas antes.

