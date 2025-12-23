Agencias

Detenido en Argentina un productor de pornografía infantil tras un arresto en Alicante por intercambio de archivos

Una investigación conjunta entre España y Argentina permitió identificar a un cabecilla de una red global dedicada a la explotación sexual de menores, considerado clave en la producción y venta de material ilícito detectado por intercambio digital entre ambos continentes

Guardar

El arresto de un individuo en la localidad argentina de Claypole fue resultado directo de la cooperación policial internacional y ha sido considerado clave para el desmantelamiento de una red global de abuso y explotación sexual infantil. Según informó la Policía Nacional de España, las autoridades argentinas lo identifican como uno de los principales responsables de una organización internacional dedicada a la producción, venta y distribución de imágenes y vídeos de explotación sexual de menores, con actividades comprobadas tanto en Europa como en Sudamérica.

De acuerdo con el reporte de la Policía Nacional publicado por diversos medios, la investigación se desarrolló a partir de una primera detención en Alicante, España, donde agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial, en coordinación con la Unidad Central de Ciberdelincuencia, capturaron a un individuo por el intercambio de archivos pornográficos de extrema gravedad. La investigación permitió establecer vínculos claros entre el detenido y varias personas en otros países, con quienes mantenía conversaciones y practicaba el intercambio sistemático de material pedófilo utilizando servicios de almacenamiento en la nube y aplicaciones de mensajería.

El medio detalló que la activación inmediata de los mecanismos de colaboración internacional, a través de Ameripol, facilitó la identificación del usuario que originaba el envío desde Argentina. Los agentes españoles analizaron el contenido recibido por el primero de los detenidos, confirmando que las imágenes correspondían a material de abuso sexual infantil reciente, lo que encendió las alarmas de los investigadores. Una vez procesada la información y verificada su autenticidad mediante trabajos de inteligencia, las autoridades consideraron urgente la intervención para frenar estas prácticas y detener las agresiones en curso.

El análisis de las conversaciones constató que el usuario argentino, ubicado en la provincia de Buenos Aires, había enviado material explícito de una menor a la que afirmó tener acceso directo. La policía subrayó que estas evidencias confirmaban su papel como productor de un nuevo ciclo de material ilícito, lo que llevó a calificar la operación como prioritaria.

Una vez recogida y transferida la información pertinente, la colaboración entre la policía española y sus homólogos argentinos permitió la pronta localización del sospechoso en Claypole. El arresto fue realizado en coordinación con las autoridades judiciales de ambos países, empleando protocolos de respuesta rápida establecidos por Ameripol, lo que permitió actuar antes de que el individuo pudiera destruir pruebas o alterar patrones de comunicación con el resto de la red.

El medio subrayó el papel de la Unidad Central de Ciberdelincuencia española para coordinar el apoyo técnico y legal necesario, mientras que la investigación continuó en Argentina para mapear la estructura operativa de la organización internacional, establecida para difundir y comercializar contenido de abuso sexual infantil mediante canales digitales sofisticados que cruzan ambos continentes.

Según consignó la Policía Nacional, la red utilizaba plataformas en la nube y sistemas de mensajería que garantizaban el anonimato y permitían el rápido intercambio de archivos entre miembros geográficamente dispersos. La cooperación permitió, además de identificar al cabecilla, frenar la difusión de nuevas imágenes que hubieran ampliado el daño a las víctimas.

Los investigadores en ambos países continúan trabajando para identificar a otros integrantes de la organización y establecer el alcance real de la red internacional. El operativo pone en relieve la relevancia de la colaboración policial transnacional para detener agresiones similares y proteger a menores de la explotación digital, según publicaron las autoridades involucradas en el caso.

Temas Relacionados

Pornografía infantilPolicía NacionalAmeripolUnidad Central de CiberdelincuenciaArgentinaAlicanteExplotación sexual de menoresOrganización criminalClaypoleBuenos AiresEUROPAPRESS

Últimas Noticias

El Polisario reitera que la propuesta de autonomía de Marruecos no puede ser base para "una solución justa"

El representante saharaui ante Naciones Unidas denuncia que Rabat distorsiona resoluciones internacionales para imponer su plan, advierte que esa opción excluye la independencia y pide a la comunidad internacional rechazar propuestas contrarias al derecho de autodeterminación

El Polisario reitera que la

LaLiga y los clubes refuerzan su compromiso social esta Navidad colaborando con comedores de toda España

Más de 20.000 personas recibirán apoyo mediante la distribución de comidas y material de abrigo en 42 ciudades, resultado de una acción coordinada entre entidades deportivas y comedores, que busca acompañar a quienes atraviesan situaciones difíciles durante estas fechas señaladas

LaLiga y los clubes refuerzan

Mañueco hace suya la reflexión del Rey sobre convivencia y señala que en CyL se apuesta "por la política de los hechos"

Infobae

Tailandia rechaza trasladar a Malasia las conversaciones de este miércoles con Camboya

El gobierno tailandés mantiene el encuentro diplomático en Chanthaburi pese a las reservas manifestadas por Camboya sobre la seguridad, mientras continúan las tensiones y el alto número de víctimas por los recientes enfrentamientos en la frontera

Tailandia rechaza trasladar a Malasia

Salen a la luz los motivos de la ruptura ¿definitiva? de Alejandro Sanz y Candela Márquez

Fuentes cercanas descartan infidelidades y atribuyen la separación a diferencias temperamentales, aunque allegados sostienen que la reconciliación es posible, ya que no sería la primera vez que optan por darse un tiempo tras una crisis sentimental

Salen a la luz los