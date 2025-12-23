Detenidas en Calahorra dos personas que se habían fugado dentro de una operación antidroga

La Guardia Civil ha detenido en Calahorra a un hombre de 33 años y a una mujer de 38, ambos naturales de Colombia y residentes en la localidad, sobre los que pesaban sendas órdenes de búsqueda, localización y detención por su presunta implicación en un delito de tráfico de cocaína. Estas detenciones permiten dar por totalmente finalizada la operación 'Esquecer', que se saldó con el desmantelamiento de dos puntos de venta de cocaína al menudeo en Calahorra y en la localidad navarra de Azagra.

Los ahora detenidos habían permanecido en paradero desconocido desde que se practicaron las primeras diligencias de la investigación y la detención del primer implicado -un varón de 31 años residente en Azagra-, que ya se encuentra en prisión preventiva. En el día de ayer, tras diversas labores de localización llevadas a cabo por el Área de Investigación de la Guardia Civil de Calahorra, los agentes lograron situar y detener a los dos prófugos.

Ambos fueron trasladados a dependencias oficiales para la práctica de diligencias y posteriormente puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de Calahorra, que dirige el procedimiento.

La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión del varón y la libertad con cargos de la mujer. Con estas detenciones se culmina una investigación desarrollada desde el mes de junio, que permitió incautar 2.825 dosis de cocaína valoradas en más de 67.000 euros, así como dinero en efectivo y diverso material relacionado con la preparación y distribución de la droga, evitando su puesta en el mercado ilícito durante las celebraciones navideñas.