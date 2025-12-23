Danielle Collins se perderá la primera parte de la temporada WTA al someterse a un tratamiento de fertilidad

La tenista estadounidense Danielle Collins se perderá los torneos correspondiente al inicio de la temporada, entre los que destaca el Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada en el que fue finalista en 2022, debido a que se está sometiendo a un tratamiento de fertilidad.

"Me he tomado los últimos meses de descanso para recuperarme de la lesión de espalda que tuve al final de la temporada. También me he sometido a varios procedimientos de congelación de óvulos. Sinceramente, ha sido una de las cosas más geniales que he hecho. Me queda un procedimiento más. Con todo esto, no competiré durante la primera parte del año", aseguró Collins, de 32 años, en su perfil oficial de 'Instagram'.

La estadounidense, que no juega desde el pasado Abierto de los Estados Unidos y que actualmente es la 64 del mundo, ha hablado abiertamente de sus problemas con la endometriosis y dio marcha atrás en su decisión de retirarse a finales de 2024 debido a las dificultades para formar una familia.

El pasado mes de marzo, la WTA, organizadora del circuito femenino, anunció un nuevo programa de fondos de maternidad que ofrece a las jugadoras apoyo financiero y protección en la clasificación durante los tratamientos de fertilidad.